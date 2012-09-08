نیروهای بومی تأثیرگذاری بهتری در مناطق فعالیت خود دارند

میرقسمت موسوی اصل ظهر شنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه استانداران قبلی و جدید اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: تعدادی از نمایندگان استان بر اساس سیاستهای توسعه استان موافق تغییر استاندار اردبیل بودند.

وی با بیان اینکه تغییر استاندار اردبیل بین دولتمردان موافقان و مخالفانی داشت، تصریح کرد: بخشی از تغییرات در دست دولت است اما نمایندگان اردبیل نیز هر چند که شاید نقش کلی نداشتند اما در تغییر استاندار تاثیرگذار بودند.

مدیران بومی باید در اولویت باشند

نماینده مردم گرمی در مجلس از مطرح شدن چند نفر برای تصدی گری استانداری اردبیل خبر داد و افزود: گزینه هایی مختلفی برای استانداری اردبیل مطرح شده بودند اما وقتی بنابر تغییرات مدیریتی باشد بدون شک مدیران بومی استان باید در اولویت اصلی قرار بگیرند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به مزیتهای نیروهای بومی برای استانداری اردبیل اضافه کرد: مدیران بومی با توجه به شناختی که از اقلیم، فرهنگ و تعلق خاطری که از استان دارند بهتر از مدیران غیربومی می توانند در استان خدمت کنند.

موسوی اصل با بیان اینکه مدیران بومی می توانند با عملکرد مناسب در استان مدیریت خود در آینده را تضمین کنند، ادامه داد: نیروی بومی بر خلاف نیروی غیربومی همیشه در استان زندگی می کند بنابراین برای اینکه مدیریت خود را در آینده تضمین کند، مجبور است که بیشتر و بهتر کار کند.

این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر توانایی استاندار جدید برای اجرای برنامه های مختلف تا پایان عمر دولت دهم متذکر شد: با توجه به شناختی که از استاندار بومی و جدید استان داریم حتما برنامه هایی برای تغییر استان در یک سال آینده خواهد داشت و حرکات قابل توجهی انجام می دهد.

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عکس: وحید مقدم