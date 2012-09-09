برخورد هوشمندانه با منابع دانش، عاملی مؤثر و مهم در موفقیت سازمان‌ها به‌شمار می‌رود.

در این گام به‌صورت خلاصه عواملی را که بر اهمیت مدیریت دانش دلالت می‌نمایند را بر می‌شمریم. در بیان دلایل اهمیت مدیریت دانش موارد زیر مورد توجه قرار می‌گیرد:

1- دانش موتور تولیدکننده درآمد است،

2- دانش یک دارایی مهم و استراتژیک سازمانی است،

3- رشد روزافزون مشاغلی که بر پایه ایجاد و استفاده از دانش قرار دارند،

4- همگرایی فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و ظهور ابزارهای نوین در این زمینه،

5- کاهش شکاف علمی - اقتصادی میان کشورهای غنی و فقیر،

6- اشتغال‌زایی؛ به‌گونه‌ای که به‌عنوان نمونه، در سال 2002 هشتاد درصد شاغلان در پست‌های مرتبط با دانش، در کارهای خدماتی سازمان‌های پیشرفته، مشغول به کار بوده‌اند و

7- ایجاد ارزش افزوده قابل توجه با به‌کارگیری مدیریت دانش.

نبود مدیریت دانش در سازمان، مشکلات و زیان‌هایی نظیر موارد زیر را به همراه خواهد داشت:

-عدم وجود نشانه‌های ابداع و ابتکار،

-عدم اولویت‌بندی و استفاده از انواع دانش،

-عدم مشاهده دانش خارجی،

-عدم جذب دانشگرهای جدید،

-عدم استفاده از مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی،

- مخفی و سیاسی کردن اطلاعات،

-ایجاد شکاف در سازمان و در نتیجه ایجاد فاصله کارشناسان،

-احتکار دانش به جای ازدیاد آن،

- فراموش شدن موارد مهم و اساسی سازمان،

-استفاده محدود از دانش‌های موجود،

- نبود مستندات در خصوص تجربیات به دست آمده و

- سیستم انگیزشی نامناسب برای تسهیم دانش و توسعه آن و بسیاری موارد دیگر که بر اهمیت به‌کارگیری مدیریت دانش دلالت می‌کنند.