پایان جشنواره هنرهای تجسمی جوانان/ هفته هنر چهارمحال بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه نوزدهمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی جوانان، با معرفی برگزیدگان عصر جمعه 17 شهریور ماه در تالار فخر الدین اسعد گرگانی گرگان برگزار شد.
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم با اشاره به سند ایران 1404 گفت: در ذیل سند ایران 1404 میبایست به اهداف بلندی برسیم و در این مسیر بستر سازی مناسب نیاز است.
شاه آبادی افزود: عرصه هنر کشور در دست جوانان است و در ایران 1404 این جوانان تصویر و آیینه هنرهای تجسمی ایران اسلامی هستند، بنابراین ضرورت داردذیل این سند حرکت کنیم و همه بخشها هماهنگ با یکدیگر بر اساس یک نگاه و هدف بلند عالی پیش بروند. هنرهای تجسمی در سند ایران 1404 در دست هنرمندان جوان و جوانانی است در جشنواره جوانان رقابت می کنند.
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اهمیت جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان گفت: در این جشنواره هنرمندان جوان منتخب استان ها به صورت کارگاهی با یکدیگر رقابت می کنند و این وجه تمایز جشنواره با سایر رویدادهای هنری است. بنابراین دستاورد جشنواره جوانان فقط اثر هنری نیست بلکه در این جشنواره می توان نقشه راه و طرح آینده هنرهای تجسمی را دید.
شاه آبادی در ادامه افزود: جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی جوانان پس از 19 دوره به بالندگی رسیده است و ضرورت دارد تحلیل و بررسی شود که چه دستاوردهایی برای هنرهای تجسمی دارد و نقش برگزیدگان و هنرمندان جوان دوره های مختلف این رویداد در جریان امروز هنرهای تجسمی چگونه است.
وی با تاکید بر ضرورت بررسی جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی جوانان گفت: نیاز است که جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان مورد تحلیل قرار گیرد و نقش آن در جریان و روند هنرهای تجسمی کشور ارزیابی شود و با گردهمایی برگزیدگان تمام دوره های جشنواره جایگاه هنری امروز این برگزیدگان در هنرهای تجسمی مورد بررسی قرار گیرد.
شاهآبادی افزود: در نوزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان هنرمندان برگزیده جشنواره های استانی شرکت کردند و به منظور برگزاری منسجم و منظم جشنواره های استانی با هدف و موضوع جشنواره تجسمی جوانان، جشنواره تجسمی بهار برای جوانان در تمام استان ها برگزار خواهد شد تا برگزیدگان آنها به جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان راه پیداکنند.
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد ا سلامی با قدردانی از محمود شالویی به خاطر خدمات وی در سالهای اخیر گفت: اگر نقش جشنواره جوانان و برگزیدگان آن در جریان امروز هنرهای تجسمی بررسی شود این رویداد می تواند قابلیت های هنرهای تجسمی کشور را نشان دهد.
شاه آبادی افزود: امیدواریم بیستمین دوره جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی جوانان با یک چشم انداز بلند برای هنرهای تجسمی کشور برگزار شود. معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امروز معنا و محتوا در هنرهای تجسمی اهمیت دارد و آنچه هنرمند ایرانی را متمایز می کند نگاهی است که در بستر و فضای فرهنگ ایرانی- اسلامی شکل گرفته است. در ادامه نفرات برتر این جشنواره معرفی و از آنها تقدیر به عمل آمد.
20 شهریور؛ آخرین مهلت برای لحظههای جاودانه
مهلت ارسال آثار به نمایشگاه عکس دفاع مقدس "لحظه های جاودانه" تا 20 شهریورماه جاری تمدید شد. با توجه به استقبال هنرمندان از نمایشگاه عکس دفاع مقدس، مهلت ارسال آثار به بخش مسابقه این نمایشگاه تا 9صبح 20شهریورماه جاری تمدید شد.
نمایشگاه عکس دفاع مقدس لحظههای جاودانه در دو بخش عکسهای ماندگار و مسابقه همزمان با هفته دفاع مقدس چهارم تا 22مهرماه در موزه هنرهای معاصر فلسطین برگزار میشود. این نمایشگاه در دو بخش عکسهای ماندگار و مسابقه است که در بخش عکسهای ماندگار آثار عکاسان مدعو دوره دفاع مقدس به نمایش گذاشته میشود.
در بخش مسابقه، هنرمندان عکاس میتوانند حداکثر هفت اثر را با مضامین یادمان و خاطرات دفاع مقدس، خانواده شهدا، تفحص و کاروان شهدا، راهیان نور و... تا 20 شهریورماه جاری به نشانی www.civa.ir و یا به دبیرخانه نمایشگاه در خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، خیابان شهید صدوقی، شماره 17 ارسال کنند و یا با شماره تلفن 11-66946910 تماس بگیرند.
لبخند و شادی در هشت سال دفاع مقدس، از خودگذشتگی، ایثار و صمیمت رزمندگان، حضور اقشار مردم در پشتیبانی از دفاع مقدس، نمایش معنویت و دوری از تعلقات دنیوی و امید به زندگی در دفاع مقدس موضوعهای بخش عکسهای ماندگار نمایشگاه عکسهای دفاع مقدس است.
محمد حسین حیدری؛ دبیر و مسعود زنده روح کرمانی؛ دبیر اجرایی نمایشگاه عکس دفاع مقدس "لحظه های جاودانه" هستند. جاسم غضبانپور، امیر علی جوادیان، سید عباس میرهاشمی، سعید صادقی و محمود عبدالحسینی داوری آثار این نمایشگاه را برعهده دارند. نمایشگاه عکس دفاع مقدس "لحظههای جاودانه" از سوی مرکز هنرهای تجسمی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر برگزار میشود.
هفته هنر استان چهار محال و بختیاری در تهران
هفته هنر استان چهار محال و بختیاری با هدف شناسایی ظرفیتها و توانمندیهای هنرمندان برجسته این استان با همکاری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل ارشاد اسلامی استان چهار محال و بختیاری به میزبانی فرهنگسرای نیاوران در تهران برگزار میشود.
برگزاری هفتههای هنر استانها از اواخر سال 1389 با حمایت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تهران آغاز شد که با استقبال قابل توجه علاقمندان مواجه گردید و پس از برگزاری یازده هفته هنر در فرهنگسرای نیاوران تهران، دوازدهمین هفته هنر استانها با حضور هنرمندان برجسته استان چهار محال و بختیاری در شمال تهران برگزار میشود.
هفته هنر استان چهار محال و بختیاری روز 25 شهریورماه گشایش خواهد یافت و برنامههای متنوع هنری این هفته با حضور هنرمندان برجسته استان در رشته های هنری موسیقی ، هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی همچنین صنایع دستی تا روز 29 شهریور دنبال خواهد شد.
مراسم افتتاحیه این هفته روز شنبه 25 شهریور ساعت 17 با حضور دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر شاه آبادی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان محترم استان چهار محال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران برگزار میشود.
آغاز فعالیت فرهنگسرای "آسمان" در توچال
فرهنگسرای آسمان فعالیتهای خود را در قالب جشنوارهای فرهنگی، هنری و ورزشی در ایستگاه اول و پنجم مجموعه تله کابین توچال آغاز کرد. علیرضا زند وکیلی مدیر فرهنگی هنری منطقه یک ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: فرهنگسرای تابستانی آسمان با محوریت زوجهای جوان تهرانی که بیش از سه سال از تاریخ ازدواجشان سپری نشده باشد، گشایش یافت و تا نیمه اول مهرماه ماه میزبان مخاطبان است.
وی ایستگاههای نمایشگاهی و کارگاههای آموزشی صنایع دستی، آموزش طبخ غذاهای سنتی، مسابقه آشپزی، آموزش قالی بافی، بازیهای سنتی، فوتبال دستی، زمین بازی کودکان، موسیقی محلی، آموزش دوخت لباسهای سنتی، نجوم و مشاوره در حوزههای مختلف را از جمله برنامههای فرهنگسرای "آسمان" در ایستگاه پنجم اعلام کرد.
زند وکیلی با اشاره به همکاری با هشت فدراسیون ورزشی برای طراحی برنامههای ایستگاه یک توچال، گفت: در این بخش از فرهنگسرای آسمان زمینه فعالیتهای ورزشی برای زوجهای جوان و عموم شهروندان فراهم شده است. برنامههای این بخش هر روز از ساعت 18 آغاز میشود و تا نیمه شب ادامه خواهد داشت. در این بخش استخر ماهیگیری، ایستگاه کتاب و نجوم و سیاه چادر عشایر دایر است.
وی در ارتباط با نحوه ثبت نام زوجهای جوان برای بهرهبرداری از خدمات فرهنگسرای آسمان گفت: زوجهای جوان میتوانند به نشانی اینترنتی farhangsara.ir مراجعه و برای درج مشخصات خود اقدام کنند.
وی برگزاری جشنهای بزرگ شبانه ویژه دهه کرامت را از جمله مهمترین برنامههای این فرهنگسرا عنوان کرد و گفت: این جشنها بعد از اذان مغرب آغاز میشود و تا ساعت یک بامداد ادامه خواهد داشت. این جشن مطابق با نیازها، علایق و سلایق زوجهای جوان طراحی شده و در دهه کرامت، هر شب برگزار میشود.
فرهنگسرای آسمان در شهریور و مهر ماه سال جاری به همت فرهنگسرای ملل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برپا میشود.
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