سالانه یک متر مربع به سرانه فضای سبز شهر زنجان اضافه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله ملایی یگانه ظهر شنبه در آئین گرامیداشت "زنجان زیبا، بدون خودرو، بدون زباله"، افزود: این روز به دلیل جهت‌گیری و شاهد بودن شهر بدون خودرو نامگذاری شده است، هر چند شاید این نامگذاری به نظر شعاری برسد ولی با برگزاری مستمر این روز و فرهنگ‌سازی به اهداف مهم خود خواهیم رسید.

وی با اشاره به محل برگزاری این جشن که قبلا پارک مخروبه بود و هم‌اکنون به صورت فضای متناسب در آمده است ادامه داد: ما به وجود شهروندانی افتخار می‌کنیم که با ایجاد فضای مفرح و شاد باعث پیشرفت و پویایی شهر می‌شوند و امیدواریم با مشارکت مردم و شهروندان مسائل اجتماعی شهر را پیگیری نماییم و شهری زیبا داشته باشیم.

ملایی یگانه افزود: با توجه به 270 تن زباله تولید شده در هر روز در شهر زنجان، در نظر داریم سازمان طرح مکانیزه جمع‌آوری زباله را به زودی در یکی از شهرک‌های زنجان به عنوان پایلوت انجام دهیم.

شهردار زنجان افزود: با توجه به اهمیت فوق‌العاده تفکیک زباله‌ها و با مدیریت اصولی در بازیافت باید اقدامات موثر انجام گیرد و اقدامات و تلاش شهروندان بسیار موثر است و ما را در اجرای مصوبات عمران شهری و رسیدن به شهر زیبا یاری می‌کند.

ملایی یگانه بر لزوم اجرای طرح تفکیک زباله در این شهر تاکید کرد و گفت: روزانه 70 تن زباله در این شهر تولید می شود که تفکیک آنها می تواند کمک شایانی به امحا و مدیریت آن کند.



وی با تأکید بر تلاش شهرداری و شورای شهر برای برهره مندی از شهری بدون زباله افزود: دستیابی به چنین شهری نیازمند فرهنگ سازی و همکاری عموم شهروندان است.