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۱۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۳۰

اقلامی:

استفاده از کالاهای تولید داخل باید به فرهنگ تبدیل شود

استفاده از کالاهای تولید داخل باید به فرهنگ تبدیل شود

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان همدان گفت: باید استفاده از کالاهای تولید داخل به فرهنگ تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اقلامی ظهر شنبه در آیین تجلیل از تعاونی های برتر استان همدان اظهار داشت: تعاونی ها نقش موثری در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور دارند.

مسعود اقلامی با بیان اینکه بر اساس برنامه چشم انداز 25 درصد از سهم اقتصاد کشور برعهده تعاونیها است، اظهار داشت: در راستای تحقق این امر باید گامهای موثری برداشته شود.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان همدان افزود: نهادینه شدن فرهنگ استفاده از کالاهای تولید داخل تقویت تعاونیها و بخش تولید را به دنبال دارد.

وی در ادامه با اشاره برگزاری هفتمین جشنواره تعاونیهای برتر استان همدان یادآور شد: معرفی توانمندیهای بخش تعاون و ایجاد رقابت بین آنها از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی با بیان اینکه امسال 122 تعاونی استان همدان در قالب 17 گرایش در این جشنواره ثبت نام کرده اند، گفت: با بررسیهای صورت گرفته 17 تعاونی در استان برتر شناخته شدند که از این تعداد پنج تعاونی در جشنواره کشوری مورد تقدیر قرار می گیرند.

کد مطلب 1691832

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