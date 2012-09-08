ضرورت توجه به ایجاد نظم بیشتر در شهرستان بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانداران سابق و جدید شهرستان بندرعباس ایجاد امنیت و رفاه و آسایش برای مردم را از جمله وظایف دولتها عنوان کرد و اظهار داشت: ایجاد امنیت در بخشهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و همچنین ایجاد رفاه برای مردم از جمله وظایف کلان و بسیار مهم دولتها محسوب می شود که مدیران باید در راستای تحقق این اهداف حرکت کنند.

وی وجود وحدت و نظم را لازمه رسیدن به اهداف کلان دولتها دانست و افزود: بدون وحدت و نظم دولتها نمی توانند اهداف کلان و اساسی خود را محقق کنند و مدیران و مسئولان نیز باید به این مسئله توجه جدی داشته باشند.

استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم توجه مسئولان به آحاد مختلف مردم، عنوان کرد: مدیران باید ضمن توجه به آحاد مختلف مردم در راستای نجات محرومین از چنگال زیاده خواهان حرکت کنند و مبارزه با ظلم و فساد نیز از جمله وظایف بسیار مهم دولتهاست.

عزیزی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای شهرستان بندرعباس، تصریح کرد: فرماندار جدید بندرعباس باید به ایجاد نظم بیشتر در مناطق شهری، روستایی و دریایی بندرعباس توجه ویژه ای داشته باشد و همچنین اجرای طرحهای عمرانی این شهرستان را تسریع ببخشد.

وی ضمن تاکید بر اولویت بندی امور در بندرعباس، بیان داشت: تقویت ارتباط با مردم و همچنین حضور در روستاها و بخشهای مختلف از جمله مسائلی است که فرماندار جدید بندرعباس باید براساس اولویت بندی امور به آنها بپردازد.

استاندار هرمزگان بر دوری مدیران از حاشیه ها تاکید کرد و گفت: توجه به حاشیه های بی مورد در مسیر کار و تلاش نتیجه ای جز آسیب و ضرر در پی نخواهد داشت و در این راستا فرماندار جدید بندرعباس باید به اصل تعامل توجه خاصی داشته باشد.

عزیزی همچنین ضمن تقدیر از تلاشهای عباس امینی زاده فرماندار سابق بندرعباس، عنوان کرد: خوشبختانه آقای امینی زاده در فرمانداری بندرعباس تلاشهای خوبی را همراه با نگاهی اعتقادی برای پیشرفت بندرعباس انجام دادند و به امید خدا مسیر پیشرفت این شهرستان همچنان ادامه خواهد یافت.