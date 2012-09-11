کسب مقام دوم تیم ماژلان دانشگاه سمنان در مسابقات ملی کمیکار

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ماژلان دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز در مسابقات ملی کمیکار در بخش نظری، مقام دوم را در بین 46 تیم از دانشگاه های سراسر کشور کسب کرد.

امیر عرفانی، میلاد محمدی خارکشی، سعید عسگری نشاط و محمد مسعود شالچی از اعضاء تیم و فرشاد و رامینیان سرپرست تیم هستند.

در بخش عملکرد این تیم با نقص فنی مواجه و مقام ششم را کسب نمود.

حضور دانشگاه سمنان در نشست سالانه اتحادیه انجمن های اسلامی

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان گفت: این انجمن در سیزدهمین نشست سالانه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشورحضور یافت.

رضا مشتاقی با اشاره به اینکه در طول سه روز برگزاری این نشست تعدادی از مسئولین و کارشناسان ارشد فرهنگی و هنری کشور به سخنرانی و برپایی جلسات پرسش و پاسخ پرداختند.

وی گفت: غرفه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان، علاوه بر به نمایش گذاشتن فعالیت های یک سال گذشته خود در قالب عکس و بنر، نشریه ویژه نشست را منتشر کرده و در اختیار حاضرین قرار داد.

مشتاقی با بیان اینکه پاکت نامه هایی به عنوان یادمان این نشست توسط انجمن سمنان تهیه شده و در اختیار حاضران قرار گرفت افزود:این پاکت نامه ها حاوی یک حدیث، یک وصیت نامه شهید و یک شعر بود.

برگزاری رقابت‌های ورزشی دانش‌آموزان ناشنوای سراسر کشور در شهر سمنان

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان سمنان گفت: رقابت‌های ورزشی دانش‌آموزان ناشنوای سراسر کشور در شهر سمنان برگزار می شود .

صدیقه علیمحمدی گفت: در این دوره از مسابقات 28 استان از سراسر کشور به مدت 10 روز در رشته های فوتسال، والیبال ، طناب زنی و آمادگی جسمانی در دو سالن کارگران به مصاف هم می‌روند.