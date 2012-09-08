160 هزار تعاونی در کشور فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیقلی حیدری ظهر شنبه در آیین تجلیل از تعاونی های برتر استان همدان اظهار داشت: 55 درصد تعاونی های فعال در کشور در دولت‌های نهم و دهم ایجاد شده است.

حیدری گرایش‌های تشکیل این تعاونی‌ها را 14 رسته اصلی و 100 زیرگرایش اعلام کرد و افزود: برای رسیدن به جایگاه واقعی تعاونی‌ها در کشور باید استفاده از فرصت‌ها و امکانات را مد نظر قرار داد.

حیدری با بیان اینکه تعاون از چهارچوب‌های اصلی برای فعالیت‌های اقتصادی است، افزود: با توجه به شرایط فعلی، نظام تعاونی‌ها می‌تواند جایگزین نظام‌های اقتصادی باشد.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد کشور یادآور شد: فرهنگ تعاون باید در جامعه نهادینه شود.

مدیرکل تحقیقات و ترویج وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر نهادینه کردن فرهنگ تعاون در کشور اظهار داشت:‌ نظام تعاونی پاسخگوی سایر نظام‌ها است.

حیدری از وجود 25 میلیون نفر عضو تعاونی در کشور خبر داد و یادآور شد: ساماندهی تعاونی‌ها زمینه ساز ایجاد تحول در اقتصاد کشور است.

وی تقدیر از تعاونگران برتر را ضروری دانست و افزود: ارزش و جایگاه این افراد کمتر از قهرمانان کشور نیست چرا که این افراد در عرصه‌های اقتصادی تلاش‌ می کنند.