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۱۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۲۳

حیدری:

160 هزار تعاونی در کشور فعال هستند

160 هزار تعاونی در کشور فعال هستند

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تحقیقات و ترویج وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس آخرین آمار در حال حاضر 160 هزار تعاونی در کشور فعال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیقلی حیدری ظهر شنبه در آیین تجلیل از تعاونی های برتر استان همدان اظهار داشت: 55 درصد تعاونی های فعال در کشور در دولت‌های نهم و دهم ایجاد شده است.

حیدری گرایش‌های تشکیل این تعاونی‌ها را 14 رسته اصلی و 100 زیرگرایش اعلام کرد و افزود: برای رسیدن به جایگاه واقعی تعاونی‌ها در کشور باید استفاده از فرصت‌ها و امکانات را مد نظر قرار داد.

حیدری با بیان اینکه تعاون از چهارچوب‌های اصلی برای فعالیت‌های اقتصادی است، افزود: با توجه به شرایط فعلی، نظام تعاونی‌ها می‌تواند جایگزین نظام‌های اقتصادی باشد.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد کشور یادآور شد: فرهنگ تعاون باید در جامعه نهادینه شود.

مدیرکل تحقیقات و ترویج وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر نهادینه کردن فرهنگ تعاون در کشور اظهار داشت:‌ نظام تعاونی پاسخگوی سایر نظام‌ها است.

حیدری از وجود 25 میلیون نفر عضو تعاونی در کشور خبر داد و یادآور شد: ساماندهی تعاونی‌ها زمینه ساز ایجاد تحول در اقتصاد کشور است.

وی تقدیر از تعاونگران برتر را ضروری دانست و افزود: ارزش و جایگاه این افراد کمتر از قهرمانان کشور نیست چرا که این افراد در عرصه‌های اقتصادی تلاش‌ می کنند.

کد مطلب 1691879

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