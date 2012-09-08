وقوع 50 سانحه رانندگی در جاده های استان سمنان

به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ علیرضا خبیر ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل ستاد مرکزی پلیس راه استان سمنان، ضمن اشاره به 50 فقره سانحه رانندگی در جاده های استان سمنان، گفت: بی توجهی راننده به جلو و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی از مهمترین عوامل بروز این سوانح است.

وی با بیان اینکه 86 درصد سوانح رانندگی فوتی هفته گذشته در جاده های استان سمنان از نوع واژگونی وسیله نقلیه بوده است، گفت: 43 درصد حوادث منجر به فوت نیز در محور شاهرود – سبزوار رخ داده که خستگی و خواب آلودگی رانندگان در این محور کویری، عامل اصلی این سوانح است.

رئیس پلیس راه استان سمنان، با اشاره به مرگ هشت نفر از هموطنان در هفته گذشته در جاده های استان سمنان، اظهار داشت : 74 نفر نیز بر اثر وقوع 43 فقره تصادف جرحی، راهی بیمارستان شدند.

خبیر ضمن تاکید بر اینکه 29 درصد تصادفات فوتی در ساعات دو تا چهار بامداد به وقوع پیوسته است، گفت: از نظر مجموع تصادفات فوتی و جرحی نیز ساعات 14 تا 16 بیشترین زمان وقوع حوادث بوده است .

وی در پایان خواستار اجرای راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات محورهای کویری استان سمنان شد و گفت: هموطنان باید هشدارهای پلیس را جدی بگیرند و با پرهیز از هرگونه عجله و شتاب در رانندگی سفری خوب، مطمئن و آرام را برای خود و دیگران رقم بزنند.