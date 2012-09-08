مصطفی محمدنجار بعد از ظهر شنبه در فرودگاه اردبیل و ترک این استان در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی شعار راهبردی سال 91 است که در تمامی استانها برای اجرا شدن این شعارها تلاش می کنیم.

وی با بیان اینکه هدفمندی یارانه ها یکی دیگر از برنامه های مهم دولت در کشور است، افزود: استانداران استانهای مختلف کشور باید برای اجرای درست و کم اشتباه هدفمندی یارانه ها در سطح کشور تلاش کنند تا دولت به اهداف خود از هدفمندی یارانه ها برسد.

محمدنجار با اشاره به تلاش دولت برای خدمت رسانی بیشتر به مردم کشور اضافه کرد: خدمت به مردم در سیمای دولت موج می زند و این تلاشها هر روز دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی را مایوس و ناامید می کند.

وزیر کشور نظام حاکم بر کشور را نظام ارزشی و مبتنی بر اسلام دانست و ادامه داد: در نظام اسلامی خدمت به مردم ارزشی ماندگار است و اگر امروز ایران را با گذشته مقایسه کنیم، می بینیم که هر روز کشور نسبت به روز قبلش بهتر شده است.

وی با بیان اینکه کشور در شرایط فعلی به کارگاه سازندگی تبدیل شده است، متذکر شد: دشمنان نظام و انقلاب به دنبال سیاه نمایی هستند تا عرصه عمرانی و آبادانی کشور را زیر سوال ببرند اما کشور در تمامی ابعاد حالت رو به پیشرفت و توسعه دارد.

