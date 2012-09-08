به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی گفت: 210 کیلومتر راه روستایی که در قالب 36 پروژه ساماندهی شده است باید تا پایان سال 1391 آسفالت شود.

عطاءالله قادری افزود: از 6 کیلومتر راه روستایی مسیر سرخسو هاشم به راستقان، 3.5 کیلومترآن و از 5 کیلومتر راه روستایی سلولی نیز 3 کیلومترآن آسفالت شده است.

وی گفت: در شیروان نیز از راه روستایی قزل حصار به باداملق که 11.5 کیلومتر است، 2.5 کیلومتر آن و از 20 کیلومتر راه روستاهای کلاته آقازاده و مسیر اردوغان به سرچشمه در اسفراین، 5 کیلومتر آن آسفالت شده است.

قادری بایان اینکه در فاروج نیز از مسیر 10 کیلومتری چری به زینکانلو در حدود 7 کیلومتر آسفالت شده است گفت: 2 کیلومتر از 8 کیلومتر راه روستایی گزباشی به تازه یاب در مانه و سملقان نیزآسفالت شده است.

وی مهمترین مشکل کندی پروژه‌های آسفالت راه‌های روستایی را نبود و کمبود قیر عنوان کرد و گفت: در صورت حل این مشکل، سرعت انجام پروژه‌ها بیشتر خواهد شد

آزمون استخدامی شرکت مخابرات خراسان شمالی برگزارشد

مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان شمالی گفت: آزمون استخدامی شرکت مخابرات ایران همزمان با سراسر کشور در خراسان شمالی برگزار شد.

محمد سالاری با اشاره به برگزاری این آزمون برای جذب 2500 نفر نیروی جدید در شرکت مخابرات کشور گفت: یک هزار 425 نفر داوطلب در خراسان شمالی در 12 رشته برق، قدرت، الکترونیک، کامپیوتر، ICT، مهندسی صنایع، برنامه ریزی سیستم‌های اقتصادی، مدیریت بازرگانی، ریاضی، آمار، MBE و زبان انگلیسی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی اظهارداشت: در مرحله اول، دو برابر ظرفیت اعلام شده یعنی 88 نفر، در این استان پذیرفته خواهند شد که در نهایت پس از طی مصاحبه علمی و مراحل گزینشی، 44 نفر جهت استخدام و گذراندن معاینات پزشکی معرفی خواهند شد.

سالاری با اشاره به این که تصحیح اوراق به صورت مکانیزه انجام خواهد شد، تصریح کرد: نتایج نهایی این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

طنین موسیقی خراسان شمالی در شبکه‌های سراسری صدا و سیما

قطعه موسیقی درخت زندگی با موضوع کار و زندگی مردم در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در واحد شعر و موسیقی خراسان شمالی تولید شد.

برپایه این خبر، این قطعه موسیقی در ساختار محلی و به مدت 3 دقیقه و 23 ثانیه در صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی تولید شد.

درخت زندگی به خوانندگی سلمان تقدیسی مورد تشویق شورای موسیقی و سرود استان‌های سازمان صدا و سیما قرار گرفت.

این قطعه موسیقی مجوز پخش از شبکه‌های سراسری صدا و سیما را دریافت کرد.

درخت زندگی به آهنگسازی و تنظیم کنندگی سید مجتبی ابوالقاسم پور بر اساس شعری از سید حمید رضا حسینی تولید شده است.