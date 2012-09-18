داد و ستد 369 میلیون سهم و حق تقدم/ شاخص کل صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، معامله گران بورس اوراق بهادار امروز سه شنبه 369 میلیون و 110هزار و 224 برگه سهم و حق تقدم را به ارزش 982 میلیارد و 500 میلیون و 220 هزار ریال در 22 هزار و 485 نوبت معاملاتی داد و ستد کردند که در نهایت ارزش روز بازار را به رقم 120هزار میلیارد ریال رساند.

شاخص کل با 86 واحد صعود به رقم 26 هزار و 556 واحد رسید. شاخص صنعت نیز 134 واحد بالا رفت و در رقم 21 هزار و 620 واحد به کار خود پایان داد و شاخص 50 شرکت فعالتر امروز افتی یک واحدی را تجربه کرد.

این در حالی بود که شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب با صعودی 10 و 543 واحدی به رقم های 21 هزار و 643 واحدی و 39 هزار و 112 واحدی رسید.

