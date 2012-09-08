به گزارش خبرنگار مهر، گلمحمد الهی عصر شنبه در نشست رئیس بازرسی کل کشور با شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای خراسان شمالی افزود: در حال حاضر 17 شهر از 18 شهر این استان دارای شورای اسلامی بوده و 2 هزار و 179 نفر نیز در 18 شهرداری خراسان شمالی و سازمانهای وابسته آن فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه در سطح استان در مجموع 2 هزار و 231 نفر مسئولیت شوراهای اسلامی شهر و روستاها را تقبل کردهاند، تصریح کرد: از این تعداد 11 درصد اهل سنت و 89 درصد نیز شیعه هستند.
الهی در مورد اقدامات انجام شده و در دست اجرای دفتر امور شهری و شوراهای خراسان شمالی نیز عنوان کرد: در زمینه مدیریت شهری، اولویتهای کاری شهرداریهای استان در 18 محور مشخص شده و به شهرداریها نیز ابلاغ شده است.
وی افزود: همچنین راهبرد نظارتی شهرداریها در 21 محور، نظام نامه ارزیابی شهرداران در 9 حوزه و نیز سیستم خود نظارتی شهرداران تدوین و در اختیار شهرداریهای 18 گانه خراسان شمالی قرار گرفته است.
این مسئول همچنین از تدوین برنامه 5 ساله برای 17 شهرداری از شهرهای استان خبر داد و گفت: در حال حاضر این برنامه تدوین شده و به زودی در اختیار شهرداران گذاشته میشود.
وی در ادامه با تاکید بر ارتقا فرهنگ سازمانی در شهرداریها، تقویت استفاده از جایگاه مساجد، هیئتهای مذهبی و کانونهای فرهنگی هنری مساجد و نیز تلاش برای شهرداری الکترونیک، اظهار داشت: لازم است نگرش موجود در جامعه نسبت به شهرداریها و ساز و کار شوراهای اسلامی تغییر کند.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در پایان به عنوان نماینده شوراها و شهرداران استان خواستار اصلاح و بازنگری در کمیسیون ماده 100 شهرداریها و نیز اصلاحاتی در کمیسیون ماده 77 شهرداریها شد.
نظر شما