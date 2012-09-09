40 هزار متر شبکه فشار برق متوسط در استان سمنان احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی نژاد شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل شرکت توزیع برق استان سمنان ضمن بیان اینکه امسال بالغ بر 40 هزار متر شبکه فشار متوسط زمینی و هوایی در استان سمنان احداث و مورد بهره برداری قرار گرفته است، افزود: 19 هزار و 700 متر شبکه فشار ضعیف نیز امسال دایر شده است.

وی اظهار داشت: 84 دستگاه پست هوایی و یک ایستگاه پست زمینی توزیع برق نیز امسال در استان احداث و به بهره برداری رسیده است.

حسینی نژاد با بیان اینکه طرح اصلاح و بهسازی 49 هزار متر شبکه توزیع برق در استان سمنان اجرایی شده است، گفت: بهینه سازی 42 ایستگاه توزیع برق نیز عملیاتی شده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، 10 هزار و 420 مشترک جدید برق در این استان جذب شده و شمار مشترکان، به 302 هزار و 635 مشترک رسیده است.

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق استان سمنان از نصب 977 عدد چراغ در سامانه روشنایی معابر استان خبر داد و خاطرنشان ساخت: طرح بهینه سازی و اصلاح دو هزار و 340 دستگاه چراغ به انجام رسیده است.

وی اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح ها را 39 میلیارد و 523 میلیون ریال عنوان کرد.

حسینی نژاد اظهار داشت: بیش از 70 میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت های برقی و تاسیسات صنعت توزیع برق در این استان طی سال جاری سرمایه گذاری شده است.

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق استان سمنان در پایان با بیان اینکه 74 میلیارد و 360 میلیون ریال نیز در برق رسانی به طرح های مسکن مهر استان سرمایه گذاری شده است، گفت: تاکنون 11 هزار و 700 انشعاب برق به متقاضیان مسکن مهر این استان واگذار شده است.