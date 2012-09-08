نمایشگاه صنایع دستی در قزوین به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی، جشنواره موسیقی نواحی و اولین جشنواره شیرینی سنتی پس از یک هفته برپایی و استقبال خوب مردم به کار خود پایان داد.



هفتمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و موسیقی محلی و اولین جشنواره شیرینی سنتی در محل حیاط قهرمانی سرای تاریخی سعدالسلطنه با تقدیر از دست اندرکاران برپایی این رخداد فرهنگی به کار خود پایان داد.



این جشنواره که از نهم شهریورماه مصادف با روز قزوین در سرای تاریخی سعدالسلطنه برپا شده بود با استقبال گسترده گردشگران همراه بود و علاوه بر مردم قزوین، گردشگران داخلی و خارجی بسیاری از این نمایشگاه دیدن کردند.



در مراسم اختتامیه این نمایشگاه اسدالله بیرانوند مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین گفت: با تلاش شبانه روزی مجموعه‌ای از همکاران در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شهرداری و شورای شهر، سازمان فرهنگی ورزشی، سازمان نوسازی و بهسازی توانستیم این نمایشگاه و جشنواره را که مزین به نام روز قزوین بود با موفقیت برگزار و با ایجاد فضای فرهنگی مناسب لحظات شادی را برای هموطنان فراهم کنیم که مورد استقبال مردم و مسافران تابستانی قرار گرفت.



بیرانوند حضور اصحاب رسانه را در اطلاع رسانی این رویداد مهم در قزوین پر رنگ خواند و افزود: خوشحالیم دوستانی که در بخش رسانه فعالیت داشتند در این رویداد مهم همراه ما اطلاع رسانی و خبررسانی مناسبی را انجام دادند و در این کار مهم ما را یاری کردند که از همه خبرنگاران تشکر و قدردانی می شود و امیدواریم بتوانیم تعامل و همکاری‌ها را افزایش دهیم.



در پایان این مراسم به هنرمندان برتر شرکت کننده از جمله هنرمند برتر در زمینه غرفه آرایی، طراحی مناسب محصول و استفاده از رنگ آمیزی مناسب، تعامل با بازدید کننده: شکوفه ناصر هنرمند رشته سراجی سنتی از استان خراسان رضوی، هنرمند خلاق به دلیل نوآوری در محصولات صنایع دستی و ایجاد کاربری مناسب محصولات: بهارک مرزبان از استان تهران، هنرمند برتر در زمینه تولید زنده: علی رضا جوانی هنرمند رشته مسگری از استان زنجان، غرفه دار نمونه در رعایت حجاب: خانم هوشمندی و برترین‌های جشنواره شیرینی به ترتیب نفر اول سوسن حیاتی از قزوین (شیرینی خانگی کاسپین)، نفر دوم فاطمه خراشادی‌زاده از خراسان جنوبی (شیرینی سنتی) نفر سوم بتول نقدی از ایلام(شیرینی سنتی و سوغات) هدایا و لوح تقدیر اهدا شد.