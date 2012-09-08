تصویب 58 طرح کشاورزی در جویبار

به گزارش خبرنگار مهر، امید نیک نژاد عصر شنبه در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی جویبار اظهارداشت: تاکنون 58 طرح با 23 میلیارد و 620 میلیون ریال در کارگروه توسعه کشاورزی جویبار مصوب شد.

وی با بیان اینکه از این تعداد 22 میلیارد و 200 میلیون ریال انعقاد قرارداد و به متقاضیان پرداخت شد، افزود: 67 درصد طرحهای شهرستان معرفی و مورد تصویب قرار گرفت.

وی از اجرای سه طرح بزرگ از محل کارگروه توسعه کشاورزی استان به مبلغ حدود 200 میلیارد ریال مصوب که زمینه پرداخت آن نیز فراهم شد خبرداد.

وی این سه طرح را پرورش ماهی خاویاری، مرغ مادر و سورتینگ و بسته بندی مرکبات اعلام و بیان کرد: احتمالا دهه فجر سال جاری به بهره برداری می رسد.

فرماندار جویبار، وضعیت کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان را خوب اعلام و تاکید کرد: دستگاههای اجرائی مرتبط نظارت جدی روی طرحها داشته باشند.

نیک نژاد از امضای تفاهم نامه بین سازمان جهاد کشاورزی و کمیته امداد امام (ره) خبر و اظهارداشت: با این تفاهم نامه افراد تحت پوشش این نهاد می توانند از تسهیلات مشاغل خانگی و خود اشتغالی استفاده کنند.