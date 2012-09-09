جشن پایان حفر تونل طرح انتقال آب به قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن پایان حفر تونل 36 کیلومتری انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم با حضور مجید نامجو وزیر نیرو، کرم رضا پیریایی استاندار قم، احمد امیرآبادی و حجت الاسلام سید محمدرضا آشتیانی نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، مهدی توکلی بینا مدیرعامل شرکت آبفای قم، حسن رضوی مدیرعامل آب منطقه ای استان قم و جمعی دیگر از مسئولان استانهای قم و لرستان در منطقه مغانک الیگودرز برگزار شد.



این تونل به طول 36 کیلومتر حفر شده است و سالانه 181 میلیون مترمکعب آب شرب را از سرشاخه‌های دز به شهرهای خوانسار، خمین، گلپایگان، محلات، نیمور، دلیجان، سلفچگان، ساوه و قم متقل می کند.

هزینه هزار و 100 میلیارد تومان در پروژه انتقال آب



وزیر نیرو در این مراسم در جمع خبرنگاران با اشاره به ویژگی‌های طرح انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم عنوان کرد: این طرح یکی از مهمترین و پیچیده ترین طرح انتقال آب است که می تواند نقش مهمی در رساندن آب شرب به مردم منطقه داشته باشد.



مجید نامجو ادامه داد: امروز دستگاه حفاری تی بی ام از تونل خارج و قسمت عمده پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های دز به اتمام می رسد.



وی ادامه داد: تاکنون برای این طرح هزار و 100 میلیارد تومان هزینه شده است.



وی ادامه داد: طرح انتقال آب از سرشاخه های دز شامل یکسری سامانه تونل و سامانه انتقال آب در بالادست است که در طول مسیر جاگذاری و حفر شده و می‌تواند به ده شهر مسیر آبرسانی کند.



آرزوی دیرینه مردم قم در بهره‌مندی از آب شیرین



استاندار قم نیز در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه امیدواریم طرح انتقال آب از سرشاخه های دز تا پایان دولت دهم به اتمام برسد عنوان کرد: این پرژه بسیار عظیم بوده و توانسته است عزت و تخصص نیروی انسانی ایران را نشان دهد.



کرم رضا پیریایی ابراز امیدواری کرد با اتمام کامل این طرح آرزوی دیرینه مردم قم در بهره‌مندی از آب شیرین برآورده شود.