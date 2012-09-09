محسن نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در بافت فرسوده مشارکت بخش خصوصی را داشته ایم به این منظور پنج مورد سرمایه گذاری در جریان داریم که دو مورد آن مربوط به بافت فرسوده است.



وی در خصوص مکان سرمایه گذای در بافت فرسوده قم گفت: گفتن مکان مورد نظر سبب می شود تا زمین افزایش قیمت کاذب پیدا کند و پروژه با شکست مواجه شود.



معاون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های اقتصادی شهرداری قم گفت: تدابیری اندیشیده شده تا تملک برای فضای سبز در بافت فرسوده ایجاد شود و بازسازی سرانه ها در آن دیده شده، جاهایی که بحث بازگشایی معبر حمل و نقل درون شهری را آسان کند و باعث کاهش ترافیک شود یا نیاز به فضای سبز باشد بسته به تقاضای سرمایه گذار در اولویت قرار می گیرد.

وی در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه بافت فرسوده گفت: فراخوان سرمایه گذاران و تامین منابع مالی انجام شده و طرح هایی در شورای شهر نیز برای احیا و بهسازی بافت فرسوده در دست اقدام است و تشویق و ترغیب بافت پیرامونی به نوسازی انجام می شود.

نصیری اظهار داشت: در زمینه بافت فرسوده باید عزم جمعی باشد محرک های تزریق 20 میلیون تومانی می تواند تا حدی موثر باشد اما کافی نیست زیرا هزینه ساخت و ساز بیشتر از این مقدار است.



وی گفت: در برخی نقاط قواره های منازل کوچک است و تجمیع این پلاک‌ها می‌تواند موثر باشد تا توفیق حاصل آید چند خانه با هم یک مجمتع آپارتمانی شراکتی بسازند.



معاون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های اقتصادی شهرداری قم با اشاره به سرعت پایین افتتاح پروژه ها در قم گفت: این گونه پروژه ها که نیاز به تملک خانه ها دارد با کندی مواجه می شود و عدم همکاری ساکنان آن مناطق سبب تاخیردر تسریع یک پروژه می شود که گاهی چند خانه در مسیر راضی به فروش نمی شوند.



وی در ادامه افزود: شهرداری از مردم ساکن در این مناطق می خواهد، همکاری مناسب را داشته باشند تا تملکات انجام و مسیرها باز گشایی شود.



نصیری در خصوص راهکارها برای تسریع در نوسازی بافت فرسوده گفت: متخصصان این امر بهتر می توانند ایده پردازی کنند اما نظر من این است که قوانین کشورهای دیگر قدرت اجرایی بیشتری به مسئولان داده و توفیقات بیشتر و پروژه ها سریع تر انجام می شود و محورها سریع تر بازگشایی می شود.



معاون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های اقتصادی شهرداری قم گفت: به نظر می‌رسد با اصلاح قوانین و باز گذاشتن دست مسئولان اعمال نفوذ بهتری می توان داشت.



وی تاکید کرد: باید لکه گذاری‌ها ابتدا انجام شود و سپس با سیاست گذاری کلان احیای سریع بافت فرسوده انجام شود.