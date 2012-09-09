خوشنویسی قرآنی عاملی برای حفظ امانت الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه دومین جشنواره ملی خوشنویسی آیات قرآنی شنبه شب در فرهنگسرای بانوی قزوین برگزار شد.



در این مراسم که حجت الاسلام مرتضی حسینی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، سعید وزیری نژاد مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین، محمد حسین شفیعی ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مهدی رمضانی معاون فرهنگی ارشاد، حجت الاسلام علی رمضانی مدیر کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان نیز حضور داشتند از منتخبان پنج رشته قرآنی خوشنویسی تجلیل شد.



محمد حسین شفیعی ها در این مراسم گفت: خوشنویسی آیات قرآنی برای هر هنرمندی افتخار است زیرا این کتاب آسمانی انسان را از ظلمت به نور و تاریکی به روشنایی رهنمون می کند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین تصریح کرد: امروز دوری از قرآن موجب آسیب دیدن انسانها شده و هر کس به آن تمسک جوید سعادتمند می شود.



شفیعی ها یبان کرد: بیداری اسلامی امروز مرهون انقلاب اسلامی و هر روز نیز در حال گسترش است و اگر کسی در دریای بیکران قرآن دست بیندازد می تواند زندگی خود را سرو سامان دهد.



این مسئول یادآورشد: خداوند قرآن را برای تشخیص حق از باطل به انسانها عطا کرد و اگر به آن عمل کنیم می توانیم درس زندگی را بیاموزیم و به دیگران منتقل کنیم.



شفیعی ها گفت: دشمنان با فضا سازی و اطلاعات غلط تلاش می کند موجب گمراهی جوانان و دوری آنها از قرآن شود لذا تمسک به قرآن ضمن خنثی کردن توطئه دشمنان به غنای معنوی افراد مانوس با این کتاب آسمانی کمک می کند.



وی در خصوص آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره افزود: آثار رسیده در جشنواره نسبت به جشنواره خوشنویسی از نظر کیفی, زیبایی؛ بهتر و غنی تر بود و مورد استقبال بسیار خوب شرکت کنندگان قرار گرفت.



دومین جشنواره ملی خوشنویسی قرآنی آیات با همکاری مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور، اداره کل فرهنگ و ارشاد استان و انجمن خوشنویسان در قزوین برگزار شد.



درمرحله اول 440 اثر از250 هنرمند خوشنویس کشور به این جشنواره ارسال شد که 210 اثر در رشته نستعلیق، 77 اثر در رشته شکسته، 88 اثر در رشته نقاشی خط، 45 اثر در رشته نسخ و 20 اثر در رشته ثلث متقاضی شرکت در دومین جشنواره ملی خوشنویسی قرآنی آیات بودند.



نمایشگاه آثار منتخب نیز از 9 تا 16 شهریور ماه سال جاری برگزار شد.



300 اثر در مرحله دوم توسط دبیرخانه این جشنواره دریافت شد که200 اثر مجوز ورود به نمایشگاه را دریافت کرد.



این جشنواره در پنج رشته نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ، ثلث و نقاشی خط برگزار شد و در هر رشته سه نفر به عنوان منتخب معرفی شدند.

