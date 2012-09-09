به گزارش خبرنگار مهر، سیدابوالحسن یزدان پرست شامگاه شنبه در مراسم افتتاح جایگاه عرضه سوخت شمال اردکان با بیان اینکه در حال حاضر 80 جایگاه عرضه سوخت در استان فعال است، اظهار داشت: علاوه بر اینکه 11 جایگاه تا پایان سال جاری راه اندازی می شود، مجوز احداث 3 جایگاه نیز صادر شده و تا پایان سال 1392 به بهره برداری خواهد رسید.

معاون بازرگانی شرکت پخش فراورده های نفتی از احداث دو جایگاه عرضه سوخت در اردکان تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: مجوزها صادر شده که یکی در حد فاصل میدان امام علی(ع) تا شهرک مسکن مهر و دیگری در ورودی بلوار آیت الله خاتمی احداث خواهد شد.

وی درباره میزان مصرف انواع فراورده‌های نفتی در شهرستان اردکان نیز گفت: ماهانه 4 میلیون و 100 هزار لیتر بنزین، 13 میلیون لیتر نفت و گاز و 2 میلیون لیتر نفت کوره در شهرستان اردکان به مصرف می رسد که این ارقام در مقایسه با آمار سال گذشته بر کاهش مصرف فراورده های نفتی در این شهرستان و صرفه جویی مردم اردکان در این زمینه دلالت دارد.

به گزارش مهر جایگاه عرضه سوخت شمال اردکان در زمینی به مساحت 711 مترمربع، زیربنای 120 مترمربع و با اعتبار 550 میلیون تومان به بهر برداری رسید.

با بره‌برداری از این جایگاه 7 نفر به طور مستقیم مشغول به کار شده اند.