ستاد مهر ماندگار در سازمان منطقه آزاد اروند تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محبت رئیسی اظهار کرد: اجرای طرح مهر ماندگار در استفاده و بهره مندی مردم مهم و تاثیر گذار است و تحقق آنها موجب رشد و توسعه بیشتر منطقه می شود.‌

وی با اشاره به اینکه طرح مهر ماندگار از جلوه های مهم خدمت ‌رسانی و از طرحهای ابتکاری دولت است، ادامه داد: در منطقه آزاد اروند نیز طرحهای مهر ماندگار مورد توجه ویژه قرار گرفته و در نقاط مختلف منطقه در دست اجرا است.



مدیر عامل منطقه آزاد اروند افزود: 15 پروژه از مجموع 34 پروژه دردست اجرای منطقه آزاد اروند در ردیف طرحهای مهر ماندگار دولت قرار گرفته اند که برای اجرا و بهره برداری از این طرحها تا پایان خرداد سال 92 برنامه ریزی شده است.



رئیسی افزود: منطقه آزاد اروند در بخش طرحهای ماندگار هشت طرح با اعتباری قریب به 65 میلیارد تومان در حال اجرا دارد که تا پایان دولت دهم به اتمام خواهد رسید.



وی با اشاره به تشکیل ستاد مهر ماندگار با حضور معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد اروند، این طرح را برنامه ای موثر برای اتمام پروژه های عمرانی و زیربنایی منطقه که در طول سالهای گذشته کلنگ زنی شده ولی اجرای آن به اتمام نرسیده اند دانست.