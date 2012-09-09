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۱۹ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۳۸

ملایری به مهر خبر داد:

منشور اجرایی مراکز درمانی مولد زباله‌های عفونی در ورامین تهیه می‌شود

منشور اجرایی مراکز درمانی مولد زباله‌های عفونی در ورامین تهیه می‌شود

ورامین – خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین گفت: به زودی شرح وظایف دستگاه ها و سازمانهای متولی امر بهداشت شهری و مراکز درمانی تولید کننده زباله های عفونی ورامین در قالب منشور اجرایی تهیه و تنظیم می شود.

احمد ملایری در حاشیه جلسه صبح شنبه "ساماندهی زباله های تولیدی مراکز درمانی" که به میزبانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زباله های عفونی یکی از معضلات اصلی شهرهای در حال توسعه بوده و برای مدیریت صحیح و اصولی آن نیازمند همکاری و همیاری همه دستگاه ها و سازمانهای مسئول هستیم.

وی زندگی سالم در شهری پویا و شاداب را حق شهروندان دانست و یادآور شد: تأمین سلامت شهروندان از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در این راستا منشور اجرایی مراکز درمانی دولتی و خصوصی تولید کننده زباله های عفونی، پس از تهیه و تنظیم اجرایی خواهد شد.

وی‍ژگی ها و مزایای منشور اجرایی

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین در خصوص وی‍ژگی ها و مزایای این منشور اجرایی نیز اظهار داشت: تعیین شرح وظایف دستگاه ها و سازمان های متولی بهداشت و مراکز درمانی دولتی و خصوصی تولید کننده زباله های عفونی از جمله ویژگی های این منشور بوده و با نهایی و اجرایی شدن آن، با مراکز تولید کننده زباله های عفونی سطح شهر به صورت تخصصی برخورد و مدیریت می شود.

وی افزود: بر اساس قانون، بی خطر سازی، جمع آوری بهداشتی، دفع و دفن زباله های عفونی بر عهده خود مراکز درمانی و بهداشتی دولتی و خصوصی تولید کننده بوده و سازمان های مدیریت پسماند شهرداری ها برای تأمین سلامت شهروندان و حل این موضوع به عنوان یک معضل شهری، به عنوان بازوی توانمند مدیریت شهری عمل می کنند.

راه‌اندازی سایت اینترنتی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین

ملایری همچنین از راه‌اندازی سایت اینترنتی و رسمی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین خبر داد و افزود: سایت اینترنتی و رسمی این سازمان در راستای معرفی اهداف و فعالیت‌های اجرایی و آموزشی، راه‌اندازی شده است.

وی اظهار داشت: شهرداری ورامین در کنار سایر شهرها و کلانشهرهای کشور، از جمله شهرداری‌های پیشرو در زمینه تأسیس سازمان مدیریت پسماند بوده که از زمان راه‌اندازی آن تاکنون برنامه‌های آن به ‌صورت مطلوب در حال سیاستگذاری، تصمیم‌ گیری و اجراست.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین ادامه داد: اطلاع رسانی دستاوردها از طریق این سایت، به‌ صورت لحظه‌ای و از جمله وی‍ژگی‌های اولیه این سازمان هدفمند بوده و در همین راستا سعی شده با راه‌اندازی این سایت، کارشناسان و شهروندان در کنار دنبال کردن اهداف آموزشی و فرهنگی خود، در جریان فعالیت‌ها و مطالب آموزشی جدید قرار بگیرند.

کد مطلب 1692059

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