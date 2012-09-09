احمد ملایری در حاشیه جلسه صبح شنبه "ساماندهی زباله های تولیدی مراکز درمانی" که به میزبانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زباله های عفونی یکی از معضلات اصلی شهرهای در حال توسعه بوده و برای مدیریت صحیح و اصولی آن نیازمند همکاری و همیاری همه دستگاه ها و سازمانهای مسئول هستیم.
وی زندگی سالم در شهری پویا و شاداب را حق شهروندان دانست و یادآور شد: تأمین سلامت شهروندان از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در این راستا منشور اجرایی مراکز درمانی دولتی و خصوصی تولید کننده زباله های عفونی، پس از تهیه و تنظیم اجرایی خواهد شد.
ویژگی ها و مزایای منشور اجرایی
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین در خصوص ویژگی ها و مزایای این منشور اجرایی نیز اظهار داشت: تعیین شرح وظایف دستگاه ها و سازمان های متولی بهداشت و مراکز درمانی دولتی و خصوصی تولید کننده زباله های عفونی از جمله ویژگی های این منشور بوده و با نهایی و اجرایی شدن آن، با مراکز تولید کننده زباله های عفونی سطح شهر به صورت تخصصی برخورد و مدیریت می شود.
وی افزود: بر اساس قانون، بی خطر سازی، جمع آوری بهداشتی، دفع و دفن زباله های عفونی بر عهده خود مراکز درمانی و بهداشتی دولتی و خصوصی تولید کننده بوده و سازمان های مدیریت پسماند شهرداری ها برای تأمین سلامت شهروندان و حل این موضوع به عنوان یک معضل شهری، به عنوان بازوی توانمند مدیریت شهری عمل می کنند.
راهاندازی سایت اینترنتی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین
ملایری همچنین از راهاندازی سایت اینترنتی و رسمی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین خبر داد و افزود: سایت اینترنتی و رسمی این سازمان در راستای معرفی اهداف و فعالیتهای اجرایی و آموزشی، راهاندازی شده است.
وی اظهار داشت: شهرداری ورامین در کنار سایر شهرها و کلانشهرهای کشور، از جمله شهرداریهای پیشرو در زمینه تأسیس سازمان مدیریت پسماند بوده که از زمان راهاندازی آن تاکنون برنامههای آن به صورت مطلوب در حال سیاستگذاری، تصمیم گیری و اجراست.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین ادامه داد: اطلاع رسانی دستاوردها از طریق این سایت، به صورت لحظهای و از جمله ویژگیهای اولیه این سازمان هدفمند بوده و در همین راستا سعی شده با راهاندازی این سایت، کارشناسان و شهروندان در کنار دنبال کردن اهداف آموزشی و فرهنگی خود، در جریان فعالیتها و مطالب آموزشی جدید قرار بگیرند.
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