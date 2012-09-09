معتمد و عبدالهی به روسیه دعوت شدند/ تقابل بهترین تکواندوکاران آسیا و اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای تکواندوی منتخب آسیا و اروپا ماه آینده در یک رقابت دوستانه به میزبانی روسیه به مصاف هم میروند. این دیدار در چهار وزن المپیکی و میان تکواندوکاران برتر دو قاره برگزار خواهد شد.
از ایران محمد باقری معتمد در وزن 68- کیلوگرم و فرزاد عبدالهی در وزن 80- کیلوگرم به این مسابقات دعوت شدهاند. در تیم منتخب آسیا همچنین دو تکواندوکار کرهای در اوزان 58- کیلوگرم و 80+ کیلوگرم حضور خواهند داشت.
"گونزالس بونیلا" از اسپانیا در وزن 58- کیلوگرم، "ثروت تازهگل" از ترکیه در وزن 68- کیلوگرم، "نیکولاس گارسیا" از اسپانیا در وزن 80- کیلوگرم و "کارلو مولفتا" از ایتالیا در وزن 80+ کیلوگرم تیم چهار نفره اروپا را در این دیدار دوستانه تشکیل خواهند داد.
البته این چهار نفر در رقابتهای المپیک 2012 لندن موفق به کسب مدال طلا شدند و احتمال غیبتشان در این مسابقات و جایگزینی نفر جدید به جای آنها وجود دارد.
در صورت حضور دو تیم آسیا و اروپا در دیدار ماه آینده با این ترکیب دیدار "ثروت" ترکیهای با محمد باقری معتمد میتواند جذابیتهای خاص خود را داشته باشد. فرزاد عبدالهی نیز فرصت پیدا میکند تا انتقام شکست کرمی در لندن را از گارسیا بگیرد.
فریبرز عسگری، سرمربی تیم ملی تکواندو در سفر به روسیه باقری معتمد و عبدالهی را همراهی خواهد کرد.
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