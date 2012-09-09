گسترش همکاریهای گردشگری ایران و مالزی/ تخفیف 50 درصدی به مالایی ها

به گزارش خبرنگار مهر، "منوچهر جهانیان" که برای شرکت در نمایشگاه بین المللی گردشگری مالزی در کوالالامپور بسر می برد در دیدار با "محمد خالد هارون" رئیس اتحادیه آژانس های گردشگری مالزی فرصت های گردشگری در ایران و نیز راهکارهای افزایش حضور گردشگران مالزی به ایران را مورد بحث و گفت و گو قرارداد.

جهانیان دراین دیدار که محمد رضا شمس دولت آبادی کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایرانی نیز حضور داشت ،گفت: جمهوری اسلامی ایران آثار تاریخی و فرهنگی فراوانی برای بازدید مردم مسلمان مالزی دارد و به همین دلیل امروز نمایندگان آژانس های گردشگری استان های تهران، فارس، خراسان رضوی، اصفهان و نیز شرکت های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر)، هواپیمایی ماهان و نیز شرکت ایر آسیا درنمایشگاه گردشگری مالزی حضور دارند و بسته های پیشنهادی خود را به گردشگران علاقه مند به سفر ایران با قیمت مناسب و تخفیف دار ارائه می دهند.

وی افزود: شرکت های هوایپمایی جمهوری اسلامی ایران از 15 آبان تا 25 اسفندماه امسال هزینه بلیط خود را تا سقف 50 درصد برای مالایی هایی که از طریق شرکت های گردشگری به ایران سفر می کنند کاهش داده اند.

جهانیان که در جمع خبرنگاران خارجی و ایرانی سخن می گفت از ارایه تسهیلات به گردشگران خارجی خبر داد و افزود: هتل های ایران نیز به تورهای گردشگری مالزی بین 30 تا 50 درصد تخفیف می دهند.

محمد خالد هارون نیز که اخیرا از ایران بازدید کرده است، گفت: ایران جاذبه های گردشگری فراوانی برای مردم مالزی دارد و حضور فعالان گردشگری ایران در نمایشگاه مالزی اولین تجربه همکاری مشترک است .

وی ابراز امیدواری کرد که در ماه های آینده بازخورد این حضور را با افزایش شمار گردشگران مالزیایی که از ایران دیدن می کنند، مشاهده کند.

رئیس اتحادیه آژانس های گردشگری مالزی ضمن اعلام خبر برگزاری نخستین نمایشگاه جهانی سفرهای اسلامی که سال آینده میلادی در مالزی برگزار می شود، گفت : سال گذشته 135 هزار گردشگر ایرانی از مالزی دیدن کردند.

خالد اظهار امیدواری کرد که شرکت های گردشگری ایرانی بتوانند در این نمایشگاه ظرفیت های گردشگری جمهوری اسلامی ایران را به علاقه مندان معرفی کنند.