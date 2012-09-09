عطش درختان بوستان دوبرار بجنورد/ طلب پیمانکار و تعویق برنامه ها

به گزارش خبرنگار مهر، طلب 50 میلیون تومانی پیمانکار برق بوستان دوبرار بجنورد سبب شده تا به رغم اتمام عملیات برق رسانی به این بوستان، جریان برق متصل نشود و برخی از برنامه های در دست اجرای این بوستان به تعویق بیفتد.

پارک بانوان؛ نگین بوستان دوبرار بجنورد

بوستان دوبرار بجنورد با مساحت حدود 100 هکتار در ضلع جنوب غربی بجنورد واقع شده است.

در این بوستان هزاران درخت 15 الی 20 ساله از گونه‌های سرو نقره‌ای، سرو خمره‌ای، کاج تهران، زبان گنجشک، اقاقیا، عرعر، ارغوان، زالزالک، کاتالپا، افرا، گز، سرو شیراز و ... وجود دارد.

آنچه که سبب شده هر از چند گاهی این بوستان بر سر زبان ها بیفتد، احداث پارک بانوان بجنورد در محدوده ای 20 هکتاری در درون این بوستان 100 هکتاری است.

طرح احداث پارک بانوان بجنورد در محوطه‌ای 20 هکتاری در منطقه دوبرار بجنورد در سال 87 تصویب شد، پارکی که قرار بود مخصوص بانوان باشد و آنان بتوانند با پوشش آزاد از این فضای تفریحی استفاده کنند.

در طراحی پروژه این پارک مقرر شده بود که پس از اجرای عملیات درخت کاری، پیاده روسازی و ساخت آب نما، پارک بانوان بجنورد به امکانات و مراکزی چون پیست اسکی و دو چرخه سواری، سالن‌های ورزشی، سالن‌های آمفی تئاتر رو باز، دستگاه‌های بدنسازی، رستوران، کافی شاپ، هنرکده و... مجهز شود.

بر اساس طرح پروژه قرار بود این پارک در طی 4 سال احداث و به بهره برداری برسد در حالی که اکنون پس از گذشت 4.5 سال از کلنگ زنی پروژه، به گفته مسئولان تنها فاز اول این پارک اجرا شده است.

به گفته مسئولان، پس از کلنگ زنی پارک، کار مطالعاتی طرح مذکور با کش و قوس‌های فراوان آغاز شده بود اما نبود برخی استعلامات مانند استعلام امنیتی پارک، مشخص نشدن مالکیت زمین پارک و ... سبب تاخیر در اجرای آن شد.

در این میان نباید از کم کاری برخی مسئولین مرتبط نیز چشم پوشی کرد؛ کسانی که به نظر می‌رسید با استدلال‌های نشات گرفته از تفکرات ناصواب خود در مورد پارک مخصوص بانوان، در مسیر اجرای این طرح سنگ اندازی می‌کردند.

عملیات احداث این پارک با حرکتی کند در حال پیگیری بود و بلاخره نیز به گفته مسئولان مربوطه، فاز نخست آن در تابستان سال جاری به اتمام رسید.

بر اساس برنامه قرار بود فاز دوم این پروژه با اتصال جریان برق، اجرای آب نماها، انجام امور تاسیساتی و ... آغاز می شد؛ فازی که با اجرای آن درد کهنه بوستان دوبرار بجنورد یعنی عملیات آبرسانی به درختان موجود در ارتفاعات بالای این بوستان نیز درمان می شد.

"هرگز نخورد آب زمینی که بلند است"

از سال های گذشته یکی از بزرگترین مشکلات فراروی بوستان دوبرار آبیاری درختان موجود در ارتفاعات این بوستان بود؛ هزاران درخت به علت اینکه آب پمپاژ شده از پایین دست به آنها نمی رسید بوسیله تانکر آب و با مشقت فراوان آبیاری می شدند.

پیش از این مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری بجنورد با اشاره به این مشکل گفت: با اتمام عملیات برق رسانی به بوستان دوبرابر، به زودی آبیاری درختان موجود در ارتفاعات این بوستان ساماندهی می‌شود.

عباسعلی مهماندوست با اشاره به مشکلات آبیاری درختان موجود در ارتفاعات بوستان دوبرار بجنورد اظهار داشت: ارتفاع بالای محل رشد این درختان، آبیاری با استفاده از روش پمپاژ آب از دامنه را عملا غیرممکن کرده است.

وی تصریح کرد: به علت اینکه آب مورد نیاز درختان بوستان دوبرار از چاه موجود در محل پارک شهید مطهری بجنورد تامین می‌شود و فاصله این چاه با درختان موجود در ارتفاعات بوستان دوبرار نیز زیاد است، فشار وارده سبب ترکیدگی لوله‌های موجود می‌شود و آب رسانی به ارتفاعات بوستان دوبرار را با مشکل روبرو می‌کند.

مهماندوست اظهار داشت: برای حل این مشکل در میانه ارتفاعات بوستان دوبرار استخر کمکی احداث شده و قرار است آب پمپاژ شده از پارک مطهری، ابتدا به این استخر ریخته شده و سپس با استفاده از یک پمپ جداگانه برای آبیاری درختان موجود در ارتفاعات بوستان دوبرار پمپاژ شود.

وی افزود: هم اکنون این استخر احداث شده اما هنوز پروژه برق رسانی به ارتفاعات این بوستان به اتمام نرسیده است.

این مسئول تصریح کرد: ساماندهی آبیاری درختان موجود در ارتفاعات بوستان دوبرار منوط به تکمیل پروژه برق رسانی و امکان استفاده از پمپ آب برقی است.

وی اظهار داشت: پروژه برق رسانی به ارتفاعات بوستان دوبرار به علت کمبود اعتبارات و بودجه شهرداری برای مدتی به تعویق افتاده بود، اما بزودی با اختصاص اعتبار مورد نیاز به اتمام می‌رسد.

طلب پیمانکار و عدم اتصال جریان برق

چندی پیش مسئولان شهرداری بجنورد از اجرای پروژه روشنایی در این بوستان خبر داده و گفته بودند که با اجرای این پروژه عملا فاز دوم احداث پارک بانوان آغاز می شود.

شهردار بجنورد از آغاز پروژه انتقال کابل روشنایی به پارک جنگلی دو برار در محدوده ی پارک بانوان خبر داده و گفته بود که انتقال کابل روشنایی 20 کیلو وات تا استخر دوبرار به انجام رسیده است.

کیوان دژهوت افزوده بود: فاز دو احداث و تکمیل پارک بانوان درسال 91 با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 500 میلیون ریال تامین اعتبار آغاز شده و در حال انجام است.

این مسئول اضافه کرده بود: کابل گذاری، تامین روشنایی و برق رسانی به این پارک با اعتبار 520 میلیون ریال هم اکنون در حال انجام است.

دژهوت بیان کرده بود که پروژه فاز دو پارک بانوان در دوبرار شامل خریداری و نصب آبنما، نصب سردرب ورودی پارک و نیز اجرا پل روی کال دوبرار از جمله اقداماتی است که تا پایان سال اجرا و به اتمام می رسد.

البته انجام برق رسانی به این پارک، همان چیزی بود که مسئولان فضای سبز بجنورد برای ساماندهی آبیاری درختان موجود در ارتفاعات بوستان دوبرار لازم داشتند.

قرار بود با اتصال جریان برق، یک دستگاه پمپ کمکی در استخر موجود در ارتفاعات میانی بوستان دوبرار کار گذاشته شود و بدین طریق درختان موجود در ارتفاعات نیز سهمی از آب چاه پایین دست داشته باشند.

در حال حاضر بنا به گفته مسئولین شهرداری بجنورد، عملیات سخت افزاری و تجهیزات فیزیکی برق رسانی به این بوستان به اتمام رسیده اما پیمانکار این پروژه به علت عدم دریافت دستمزد خود حاضر به امضای پایان کار و اتصال جریان برق نیست.

این پیمانکار کمی بیش از 50 میلیون تومان از شهرداری طلب دارد و مسئولین شهرداری نیز با اذعان بر این موضوع، کمبود اعتبارات و نابسامانی شرایط مالی را دلیل تعویق در پرداخت بدهکاری خود اعلام می کنند.

البته این تعویق و به تبع آن عدم اتصال جریان برق در این بوستان علاوه بر اینکه اجرای برخی برنامه های فاز دوم پارک بانوان را به تعویق انداخته است، سبب شده تا در فصل تابستان سال جاری درختان موجود در ارتفاعات همواره تشنه لب باقی بمانند.

حال که تابستان در حال تمام شدن است و خیال برخی مسئولین مربوطه از آبیاری درختان کمی راحت شده می گویند که درختان بوستان دوبرار تا اوایل سال دیگر نیاز به آبیاری ندارند و تا آن موقع نیز به یقین مشکل برق رسانی به این بوستان حل شده است.

شهردار بجنورد اما حرف دیگری دارد؛ کیوان دژهوت می گوید برخی از صورت وضعیت های پیمانکار پروژه برق بوستان دوبرار و پارک بانوان بجنورد باقی مانده ولی این نهاد در حال حاضر توانایی پرداخت آن را ندارد.

وی می افزاید: در حالی که امروز 18 شهریور است، هنوز شهرداری بجنورد نتوانسته حقوق کارکنان خود را پرداخت کند و در چنین وضعیتی مشخص است که برخی مطالبات پیمانکاران نیز به تعویق می افتد.

دژهوت می گوید: البته شهرداری همواره بدهکاری های فراوانی داشته و بر اساس برنامه زمان بندی نسبت به تصویه آنها اقدام می کند؛ که طلب پیمانکار پروژه برق رسانی به پارک بانوان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح می کند: طلب پیمانکار برق بوستان دوبرار ظرف یکی دو ماه آینده پرداخت می شود.

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