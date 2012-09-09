کمترین سرانه مطالعه در همدان متعلق به مجلات است

به گزارش خبرنگار مهر، ارشاد استعدادی عصر شنبه در انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان همدان افزود: شاخص مطالعه در شهر همدان 23 درصد است که این رقم بالاتر از شاخص کشوری است.

استعدادی افزود: فضای مسقف، امکان نگهداری کتاب در یک اتاق همجوار و نظارت یکی از پرسنل آن محل از شرایط لازم ایجاد ایستگاه‌های مطالعاتی در همدان است.

وی با بیان اینکه مردم می‌توانند کتاب‌ها را از ایستگاه خارج کنند و در ایستگاه دیگری تحویل دهند، گفت: در این ایستگاه‌ها کتاب برای همه رده‌های سنی موجود است، اما اکثر آنها برای مخاطب عموم در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: هر مسجد و حسینیه‌ای در صورت تمایل می‌تواند با اختصاص فضای حداقل 100 مترمربعی نسبت به احداث کتابخانه مشارکتی اقدام کند.

استعدادی شرایط احداث کتابخانه‌های مشارکتی را داشتن حداقل فضای 100 مترمربعی، امکان دسترسی برای عموم و حضور یک ناظر از طرف دستگاه متولی دانست و افزود: اداره کتابخانه‌های استان همدان با ارائه کتاب در تمام زمینه‌ها و رده‌های سنی آمادگی خود را برای ایجاد این کتابخانه‌ها اعلام می‌کند.

وی با اشاره به اینکه 15 کتابخانه نهادی و دو کتابخانه مشارکتی در شهرستان همدان وجود دارد، افزود: وجود تنها 164 هزار نسخه کتاب و 20 هزار نفر عضو فعال در کتابخانه‌های همدان آمار مطلوبی نیست.

استعدادی ادامه داد: با توجه به سند چشم انداز باید به ازای هر 100 نفر هشت مترمربع فضای کتابخانه و هر نفر چهار جلد کتاب تهیه شود.

وی افزود: زیربنای کتابخانه‌های شهرستان همدان 15 هزار مترمربع است.