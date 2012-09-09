2500 میلیارد ریال تسهیلات به تولید کنندگان آسیب پذیر پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی شامگاه شنبه در همایش روسای مجامع امور صنفی و بازرسی شهرستانهای آذربایجان غربی از پرداخت تسهیلات بانکی با بهره کم به تولید کنندگان آسیب پذیر در بحث هدفمندی یارانه ها خبر داد و افزود: برای اصناف بسته حمایتی در نظر گرفته شده و در این راستا به آن دسته از واحدهای صنفی که با اجرای هدفمندی یارانه ها دچار آسیب شده 2 هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات بانکی از حساب یارانه ها پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه 17.5 درصد سود ناخالص ملی در حوزه اصناف کسب می شود، اظهار داشت: اصناف یک سوم جمعیت کشور را تشکیل می دهند و واحدهای صنفی برای هفت و نیم میلیون نفر در جامعه شغل ایجاد کرده است.

وی عنوان کرد: 335 مجمع امور صنفی با 7 هزار و 800 اتحادیه و 3 میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که 2 هزار و 200 مورد از واحدهای صنف مذکور دارای پروانه کسب هستند.

فراهانی به قانون جدید صنفی در خصوص واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون واحدهای صنفی بدون پروانه در صورت هرگونه تخلف بیش از واحدهای با پروانه جریمه می شوند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه 99 هزار و 445 واحد صنفی در استان فعالیت می کنند، گفت: 85 هزار و 191 مورد از واحدهای صنفی استان دارای پروانه کسب صنفی و مابقی فاقد پوانه هستند.

عباد اله اکبری از فعال بودن 17 مجمع امور صنفی، 17 کمیسیون نظارت، 254 اتحادیه و 1 هزار و 259 هیئت مدیره اتحادیه خبر داد و اضافه کرد: 2 هزار و 770 احد صنعتی با پروانه در استان فعال بوده که اکثریت این واحدها پس از دولت نهم و دهم بوجود آمده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در ادامه سخنانش به آمار صادرات این استان در چهارماه نخست ساجاری اشاره کرد و گفت: طی چهار ماه نخست امسال 175 میلیون دلار کالا از آذبایجان غربی به سایر کشورها صادر شده است.