نظام اردن از خواب غفلت بیدار شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، احمد عبیدات نخست وزیر اسبق و رئیس جبهه ملی اصلاح اردن شب گذشته اظهار داشت: نظام حاکم در اردن باید از خواب غفلت بیدار شود و خواسته های مردم را محقق کند.

وی با سخنرانی در همایش جبهه ملی اصلاح در امان با بیان این مطلب افزود: اما متاسفانه نظام حاکم نه تنها به خواسته های مردم توجه نمی کند بلکه به سیاست انکار واقعیت، وقت کشی و امید داشتن به شکست بهار عربی، تجزیه گروه های مختلف و ضربه زدن به وحدت ملی کشور روی آورده است.

عبیدات که از جمله شخصیت های سیاسی برجسته اردن محسوب می شود و پس از گذشت 20 ماه از آغاز اعتراضات مردمی اردن به مخالفان پیوست در ادامه گفت: نظام حاکم در اردن قانون اساسی را زیر پا گذاشته است و هر زمان که بخواهد پارلمان را منحل می کند و انحصار طلبی در قدرت را در پیش گرفته است.

عبیدات تصریح کرد: در نتیجه نادیده گرفتن حق مشارکت مردم در حکومت که منشا قدرت محسوب می شوند ثبات کشور آسیب دیده است.

وی اظهار داشت: تمامی تلاش ها برای انجام اصلاحات در اردن قبل و بعد از بهار عربی بی فایده بوده است چرا که اصلاحات واقعی نبوده اند.

نخست وزیر اسبق اردن در ادامه سخنان خود با اشاره به اوضاع نابسامان اقتصادی در این کشور گفت: ممانعت از اجرایی شدن حاکمیت قانون به ویژه در برخورد با مفسدین و محاکمه آنها عامل فقر و بدبختی در کشور محسوب می شود.