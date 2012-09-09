به گزارش خبرنگار مهر، سید حمیدرضا طباطبایی نژاد شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان با بیان اینکه در بعضی موارد شاهد ناهماهنگی میان سازمانها و وزارتخانه های آنها هستیم که تبعات آن مردم و اقتصاد و اجتماع را تحت تأثیر قرار میدهد، اظهار داشت: بحران نبود و گرانی مرغ نمونهای از این ناهماهنگیها است.
وی افزود: شایسته مردم انقلابی ما نیست که پس از گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب در صف مرغ بایستند و در بسیاری از موارد دیگر ناهماهنگیهای دستگاهها و سازمانها مردم را رنج میدهد.
نماینده مردم نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ادغام وزارتخانهها کاری عجولانه بود، ادامه داد: در ادارهها و سازمانهایی که از ادغام وزارتخانه ها به وجود آمدند یک مدیر نمیتواند به خوبی به تمامی حوزهها بپردازد، به طور مثال در سازمان صنعت، معدن، تجارت رسیدگی به سه حوزه با وسعت زیاد کاری نشدنی است و بسیاری از موارد و مشکلات از دید مدیر دور میماند.
وی با اشاره به سیاستهای متزلزل بانک مرکزی در نحوه تعیین نرخ ارز و سود بانکی، گفت: اتخاذ این سیاستها که به دنبال آن تورم و گرانی و بیکاری را به وجود میآورد ناعادلانه است.
کارمندان رده دهم سازمانهای استان، مدیران شعب دستگاهها در خور و بیابانک میشوند
طباطبایی نژاد در ادامه صحبتهای خود به مشکلات شهرستان نایین و خور و بیابانک اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه این منطقه یک سوم جغرافیای استان اصفهان را شامل میشود اما بسیاری از مدیران دستگاه و سازمان و ادارههای استان حتی یک باز نیز پای خود را به این منطقه نگذاشتهاند.
وی اضافه کرد: پیمودن 400 کیلومتر از مرکز استان و آمدن به خور و بیابانک و نیز رسیدگی به مشکلات مردم این منطقه وظیفه مدیران است و این در حالی است که بیشتر سازمانها در این شهرستان شعبه ندارند یا کارمندان رده دهم خود را برای تصدی گری در این منطقه گماردهاند.
نماینده مردم نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران اجرایی استان اصفهان تاکید کرد: باید از اتاقهای خود بیرون بیایید و از نزدیک مشکلات مردم را پیگیری کنید.
مردم کویر اصفهان شورآبه را وضو میسازند
وی با انتقاد از نبود آب مناسب در این شهرستان تصریح کرد: مردم در این منطقه با شور آبه وضو میگیرند و با آب شور گذران زندگی میکنند.
طباطبایی نژاد با تاکید به اینکه یکی از افتخارات دولت فعلی گاز رسانی به شهرها و روستاهای سراسر کشور است، تاکید کرد: این در حالی است که مردم در خور و بیابانک برای تأمین سوخت هنوز پیتهای نفتی به دست میگیرند.
وی همچنین با اشاره به اینکه کارخانههای قطعهسازی در این شهرستان در حال ورشکستگی هستند، گفت: کارگران این منطقه در حال بیکار شدن هستند.
نماینده مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجتمع معدنی پتاس هنوز به بهرهبرداری نرسیده در حال که صدای قیچی روبان افتتاحیه آن سالها قبل شنیده شد.
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