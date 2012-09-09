تعاون تنها مجرای حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی است/ نیاز طرح پزشک خانواده به تأمل بیشتر

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صرامی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان با بیان اینکه تعاون تنها مجرای حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: حرکت‌ها و اقدامات دستگاه‌های اقتصادی استان اصفهان باید جنبه مقاومتی به خود بگیرد.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده بیان داشت: طرح پزشک خانواده در استان اصفهان آماده اجرا است، اما باید به سوالات مطرح شده در مورد پزشک خانواده پاسخ کامل داده شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان یادآور شد: پزشک خانواده طرحی است که سوالاتی از این طرح در مجلس مطرح شده است.

وی ادامه داد: اجرای طرح پزشک خانواده در بسیاری از استان‌ها عجولانه صورت گرفت، بنابراین نباید برای اجرای این طرح در استان اصفهان به صورت شتاب‌زده عمل کرد.

صرامی تاکید کرد: طرح پزشک خانواده باید با تأمل بیشتر و با نگاه عمیق‌تری در استان اصفهان اجرا شود.

وی همچنین به بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت: همگان باید خود را غلام تعلیم و تربیت بدانند و مدارس نباید در پرداخت شهریه برق و گاز با مشکل مواجه باشند.