پیمان فلسفی در گفتگو با مهر درخصوص مهمترین برنامه معاونت ترویج و آموزش سازمان تات وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: با برنامه ریزی انجام شده امسال همه مددکاران ترویجی و تسهیل گران زن روستایی تحت پوشش آموزشهای ترویجی قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه در حدود 30 هزار مددکار ترویجی در کل کشور وجود دارد، گفت: این افراد را از طریق مراکز آموزش سازمان تات به عنوان بهره برداران و تولیدکنندگانی که پل ارتباطی بین مجموعه های اجرایی و کشاورزان هستند مورد آموزش قرار خواهند گرفت تا آخرین یافته تحقیقات را در اختیار کشاورزان بگذارند.

این مقام مسئول اضافه کرد: همچنین در کل کشور در حدود 5 هزار تسهیل گر زن روستایی از میان جمعیت 11 میلیونی زنان روستایی انتخاب شده اند تا آموزشهای ترویجی را از طریق مراکز آموزش سازمان تات فرابگیرند.

وی با بیان اینکه درکنار آموزش این افراد به دنبال ایجاد سایتهای الگویی مدیریت تولید هستیم، گفت: براین اساس افرادی که آموزشهای ترویجی را فرا می گیرند می بایست واحدهای تولیدی خود را به سایت الگویی مدیریت تولید تبدیل کنند بطوریکه نهایتا واحدهای تولیدی دانش بنیان براساس دستورالعملهای فنی و آخرین یافته های تحقیقاتی اداره شوند.

فلسفی ارتقای بهره وری و افزایش تولید در واحد سطح را از اهداف اصلی اجرای این طرح به شمار آورد و افزود: درحقیقت ایجاد سایت الگویی مدیریت تولید موجب افزایش درآمد و کاهش هزینه های کشاورزان خواهد شد.

وی با بیان اینکه تا پایان سال زراعی 91-90 تعداد 5 هزار سایت الگویی راه اندازی شود، گفت: براین اساس، ظرف مدت 6 سال باید درحدود 30 هزار سایت الگویی مدیریت تولید در کشور ایجاد شده باشد.

معاون ترویج و آموزش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) وزارت جهاد کشاورزی همچنین درباره بیمه این افراد عنوان کرد: با توجه به تمهیداتی که دراین رابطه اندیشیده شده این افراد تحت پوشش بیمه ای با عنوان بیمه گروهی یا بیمه بی نام قرار می گیرند تا در صورت بوجود آمدن مشکلی از آن استفاده کنند.