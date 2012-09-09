به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه این استان گفت: تهذیب وتزکیه درحوزه ها برهرچیزی مقدم است.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی با بیان اینکه توجه به علوم پایه برای حوزه ها لازم است، گفت: فلسفه از علوم پایه ای است که ضرورت علم به آن در عصر حاضربیش ازپیش است و حوزه نباید ازآن غفلت کند.

وی با اشاره به نقش و جایگاهی که حوزه درهدایت انسان ها دارد، گفت: هرطلبه ای که این جایگاه را بداند و به خاطر آن تلاش کند شغل و جایگاه وی بالاترین جایگاه است.

مدیر حوزه های علمیه استان همدان نیز علم وتقوی را دو رکن اصلی حوزه خواند و طلاب را در اهمیت دادن به مباحثه ومطالعه مورد تاکید و توصیه قرار داد.

استان همدان دارای 12 مدرسه علمیه در چهار سطح از مقدمات تا اجتهاد است.

کیفیت آب چشمه های جاده گنجنامه همدان تایید شد

مدیر کل استاندارد استان همدان گفت: کیفیت آب تعدادی از چشمه های جاده گنجنامه - تویسرکان در اداره کل استاندارد مورد آزمایش قرار گرفته و تایید شد.

فرهاد تیموری افزود: آب چشمه های واقع در جاده گنجنامه- تویسرکان در آزمایشگاه صنایع شیمیایی و آزمایشگاه میکروبی اداره کل استاندارد استان همدان مورد آزمایش و آنالیز قرار گرفت و از نظر سلامتی تائید شد.

مدیرکل استاندارد همدان اضافه کرد: آب این چشمه ها در پنج خروجی مختلف واقع در جاده گنجنامه - تویسرکان شماره گذاری و مورد نمونه برداری و آنالیز قرار گرفته است.

وی افزود: مطابق با نتایج آزمایشات انجام شده در این اداره کل میزان املاح معدنی موجود در آب این چشمه ها حدود مجاز تعریف شده و مطابق استاندارد های ملی آب است و همین امر دلیل گوارایی و کیفیت مطلوب آب این چشمه ها است.

وی ادامه داد: بررسی نتایج آزمون باکتری های کلیفرم نیز نشان داد که آب این چشمه ها فاقد باکتری های بیماری زایی است که به عنوان شاخص آلودگی آب مطرح هستند.

تردد کامیون های حامل کالای ایرانی در خاک عراق آزاد شد

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان همدان بر اساس اعلام دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از توافقات فی ما بین جمهوری اسلامی ایران و دولت عراق برای حمل یکسره کالا از مبداء تا مقصد در داخل خاک عراق توسط وسیله نقلیه ایرانی خبر داد .

گودرز محمودی بیان کرد: حمل و نقل کالاهای ایران زیر نظر شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا در استان ها انجام می شود و صادر کنندگان پس از انعقاد قرارداد حمل یکسره، نسبت به بارگیری و ارسال کالا به مقاصد داخلی عراق مبادرت می کنند.

وی افزود: ورود و خروج کالا از طریق پایانه مرزی مهران انجام می شود و در مقابل کامیون هایی عراقی نیز می توانند برای تخلیه بار خود مستقیما وارد خاک ایران شده و کالای خود را تخلیه کنند.

وی یاد آور شد: آزاد سازی تردد کامیون ها به مقاصد داخلی عراق، علاوه بر تسریع در عبور و مرور موجب کاهش هزینه های حمل کالا و قیمت تمام شده کالا می شود.