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۱۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۳۹

مهدی جمالی نژاد:

تمام پروژه‌های نیمه تمام در رأس فعالیتهای عمرانی اصفهان است

تمام پروژه‌های نیمه تمام در رأس فعالیتهای عمرانی اصفهان است

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت عمرانی استانداری اصفهان گفت: اتمام پروژه‌های نیمه تمام در رأس اولویت‌های عمرانی استان اصفهان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد که به تازگی سرپرستی معاونت عمرانی استانداری اصفهان را عهده دار شده است، شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان در مورد اقداماتی که در نظر دارد انجام دهد، اظهار داشت: اتمام پروژه‌های نیمه تمام از جمله مترو، موضوع آب، ورزشگاه نقش جهان، مصلی و قطار سریع‌السیر اصفهان- تهران در رأس اولویت‌های حوزه عمرانی قرار دارد.

وی افزود: باید طرح آمایش جمعیت در استان اصفهان جدی‌تر گرفته شود بنابراین در این راستا کنترل شهرهای بزرگ و تقویت شهرهای کوچک و متوسط جزو سیاست‌ها این معاونت به شمار می‌رود.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری اصفهان در ادامه بیشتر در مورد وظایف خود و همکارانش در این حوزه سخن گفت و گویی مواردی را که باید در امور عمرانی استان انجام دهد و چندی پیش به او تفهیم شده بود برای حاضران بازگو می‌کرد اما هیچ قولی از وی شنیده نشد.

وی با بیان اینکه معاونت عمرانی استانداری بر عملکرد پیمانکاران، شهرداران و دهیاری‌ها نظارت کامل دارد، گفت: سیاست‌گذاری در شهرها و روستاها از برنامه‌های این معاونت محسوب می‌شود چرا که معتقدیم اقدامات این‌چنینی از مهاجرت افراد از شهرهای کوچک و روستاها به شهرهای بزرگ جلوگیری می‌کند.

جمالی نژاد یادآور شد: توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار از اولویت‌های استانداری اصفهان به شمار می‌رود.

کد مطلب 1692131

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