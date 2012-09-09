10 واحد مسکونی توسط نیکوکار تبریزی برای زلزله زده ها احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد یاورزاده در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده و نظر کارشناسان بیش از سه میلیارد ریال برای ساخت این خانه ها باید هزینه شود.



وی افزود: از این تعداد هشت واحد مربوط به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان است که در زلزله های اخیر خانه های خود را از دست داده اند.



یاورزاده ادامه داد: مراحل ساخت هفت مسکن از این خانه ها در روستای "گله جه" آغاز شده و در صورت اتمام مراحل خاکبرداری روستای "آقاج اوقله" سه خانه نیز در این روستا احداث می شود.

اهدا 24 تن سیمان و 23 تن میلگرد اهدایی فولاد و سیمان خوزستان برای زلزله زدگان استان



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی آذربایجان شرقی اظهار کرد: سیمان و میلگردهای اهدایی با هماهنگی کمیته امداد خوزستان به آذربایجان شرقی ارسال شده است.



حسین دشتی ادامه داد: این مواد برای ساخت مسکن مددجویانی که مسکن خود را در زلزله اخیر از دست داده اند استفاده خواهد شد.



وی با بیان اینکه بیش از 439 کیسه سیمان و 23 تن میلگرد نمره 14 به زلزله زدگان استان اهدا شده است، افزود: ارزش ریالی این مواد بیش از 55 میلیون ریال می باشد.

یک هزار و 150واحد مسکونی مددجویی تخریب شده بر اثر زلزله نیازمند تعمیرات اساسی است

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی گفت: یک هزار و 150واحد مسکونی مددجویی که بر اثر زلزله اخیر تخریب شده نیازمند تعمیرات اساسی است.

حسین دشتی دیروز شنبه در جریان بازدید قایم مقام سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور از مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی به خبرنگاران اعلام کرد: در مجموع سه هزار واحد مسکونی مددجویی در مناطق هریس، ورزقان، اهر و تبریز بر اثر زلزله تخریب شده است.



وی گفت: بر اساس اولویت، دو هزار واحد از این واحدها در مدت زمان مقرر به تدریج احداث می شود.



دشتی همچنین اعلام کرد: علاوه بر این واحدها، یک هزار و 157واحد از اماکن دامی متعلق به مددجویان زیر پوشش کمیته امداد دچار خسارت هایی شده که نیازمند بازسازی هستند.

خیّران آذربایجان غربی 28واحد مسکونی برای زلزله زدگان در روستاهای تابعه هریس احداث می نمایند

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) هریس با اعلام این خبر گفت: ساخت مسکن برای 21روستای زلزله زده آذربایجان شرقی به کمیته امداد آذربایجان غربی سپرده شده که ساخت 28 واحد از آنها توسط خیران انجام می شود.



احمد احمدی روز شنبه اظهارکرد: یک هزار و 600 واحد مسکونی مددجویان بر اثر زلزله اخیر تخریب شده که در نظر است تمام این واحدها را در چندین مرحله احداث کنیم.



وی همچنین گفت: سه میلیارد و 800میلیون ریال کمک غیرنقدی از شهرستان های همجوار جمع آوری و به زلزله زدگان هریس اهدا شده است.

تمام امکانات و نیروهای کمیته امداد برای بازسازی مناطق زلزله زده بسیج شده است

سید محمدعلی هاشمی دیروز شنبه در بازدید از مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی اظهار کرد: تمام امکانات و نیروهای کمیته امداد برای بازسازی این مناطق بسیج شده است.



وی با اشاره به ضرورت اسکان بموقع زلزله زدگان با توجه به فرا رسیدن فصل سرما افزود: این امر با همکاری و هماهنگی تمام دستگاه های ذیربط میسر خواهد شد.



هاشمی گفت: ساخت واحدهای مسکونی مددجویان زیر پوشش در اولویت اقدام های کمیته امداد قرار دارد و تلاش می شود در سریع ترین زمان ممکن تحویل شود.