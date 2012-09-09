  1. بین الملل
۱۹ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۵۲

شب گذشته انجام شد؛

تظاهرات خانواده های قربانیان انقلاب تونس/درخواست استخدام و غرامت

تظاهرات خانواده های قربانیان انقلاب تونس/درخواست استخدام و غرامت

خانواده های قربانیان انقلاب 2011 تونس شب گذشته با برپایی تظاهراتی در شهر القصرین استخدام در بخش های دولتی و دریافت غرامت از سوی دولت را خواستار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، شهر القصرین در غرب تونس شب گذشته شاهد اعتراضات مردمی و اعتصاب غذای نزدیکان شهدای انقلاب 2011 این کشور بود.

معترضین که از روز پنجشنبه دفتر استاندار القصرین را به اشغال خود درآورده بودند اعلام کردند مقامات حاکم باید به وضعیت خانواده های شهدا و زخمی های انقلاب تونس علیه رژیم دیکتاتوری زین العابدین بن علی رسیدگی کنند.

خانواده های قربانیان پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان انقلاب تونس و کناره گیری استاندار القصرین که یکی از اعضای حزب حاکم اسلامی النهضه محسوب می شود از جمله خواسته های معترضین است.

استاندار القصرین به نپذیرفتن پرونده قربانیان انقلاب تونس متهم است. در پی این اعتراضات دولت تونس روز شنبه اعلام کرد که کمیته ای را تشکیل داده است که موضوع استخدام زخمی ها و نزدیکان شهدای انقلاب تونس در بخش های دولتی را پیگیری کند.

کد مطلب 1692133

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