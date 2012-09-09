بناهای تاریخی لاله زار به صورت اضطراری ثبت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آتوسا مومنی در حاشیه ثبت خانه معین التجار بوشهری که روز گذشته در پنجمین اجلاس ثبت آثار کشور در استان البرز انجام شد، بیان کرد: با توجه به ضرورت حفظ آثار تاریخی خیابان لاله زار به عنوان اولین خیابان گردشگری تهران و نبض زیست محیطی شهر تهران از گذشته تا کنون، کمیته پیگیری خانه های تاریخی تهران می تواند پس از شناسایی تمامی آثار ارزشمند واجد ثبت خیابان لاله زار، خارج از اجلاس و به صورت اضطراری برای تهیه پرونده آثار فاخر این خیابان ارزشمند و ثبت آنها در فهرست آثار ملی کشور تلاش کند.

روز گذشته خانه معین التجار بوشهری با تلاش کمیته پیگیری خانه های تاریخی تهران پس از بررسی پرونده آن، در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت. این خانه نخستین خانه ای است که به همت انجمن های مردم نهاد در فهرست میراث ملی ثبت شد.



