یک اکیپ ماشین آلات از خراسان شمالی به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی اعزام شد

عطاءالله قادری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای کمک به هموطنان سانحه دیده در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی، این اداره کل، مانند دیگر استان‌های کشور، یک اکیپ ماشین آلات را به این مناطق اعزام کرد.

وی افزود: این اکیپ شاملً شامل 3 دستگاه کامیون و یک دستگاه لودر بود که به مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی اعزام شد.

قادری اظهارداشت: ماشین آلات اعزام شده به مناطق فوق به همراه 4 نفر راننده، تا زمانی که نیاز مناطق زلزله باشد، در اختیار مسئولین این مناطق خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته نیز مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی از اعزام یک اکیپ ماشین آلات سنگین از خراسان شمالی، شامل 8 دستگاه لودر، کمپرسی و بیل مکانیکی به همراه تجهیزات لازم با هدف کمک رسانی به حادثه دیدگان زلزله شمال غرب کشور و همچنین آوار برداری این مناطق خبرداده بود.

همچنین هلال احمر خراسان شمالی نیز طی روزهای اخیر 35 نیروی امدادگر، 400 دستگاه چادر، یک هزار تخته موکت و 2 هزار تخته پتو را به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی ارسال کرده است.

21 مرداد ماه سال جاری زمین لرزه 6.3 ریشتری استان آذربایجان شرقی در شهرهای هریس، اهر و ورزقان بیش از 300 نفر کشته و بیش از 2 هزار نفر نیز مصدوم برجای گذاشت.