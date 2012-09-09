جلب توجه مسئولین به مناطق محروم ثمره اردوهای طرح هجرت است

محمود شم آبادی در گفتگو با خبرنگارمهر در حاشیه دور دوم اردوهای طرح هجرت دانشجویان استان خراسان رضوی که در بخش روداب سبزوار در حال برگزاری است با اشاره به اینکه بازدید مسئولان باعث تصمیم هایی برای رفع مشکلات زیر ساختی می شود.اظهارکرد: اردوهای جهادی در مدت کوتاه باعث جلب مشارکت مردم و ایجاد پویائی و خلاقیت در محیط های روستایی می شود.

وی عنوان کرد: دانشجویان بسیجی در روستاهای دهستان کوهمایی به ارائه خدمات عمرانی، آموزشی، فرهنگی اجتماعی، پزشکی و مهارت های زندگی به روستائیان می پردازند.

بخشدار روداب گفت: بخش روداب با 5هزار کیلومتر مربع مساحت بزرگترین بخش کشور است که 67 روستا و سکونت گاه در آن وجود دارد.

وی بیان کرد: شرایط جغرافیایی روستاهای این بخش کویری، بافت منازل و نبود مکان های سر سبز باعث بی روحی اهالی برخی از روستاهاست.

نماینده عالی دولت در روداب یکی از ویژگی های حضور دانشجویان بسیجی در این مناطق را ایجاد شور و نشاط و دمیدن روح امید در مدت حضورشان در روستاها عنوان کرد.

وی بی انگیزگی دانش آموزان در ادامه تحصیل را یادآور شد و عنوان کرد: سقف پرواز تحصیلات دانش آموزان این خطه پایان مقطع ابتدائی است که این موضوع مشکلات اجتماعی را مضاعف می کند.

بخشدار روداب با ابراز رضایت فراوان از ارائه خدمات فرهنگی اجتماعی دانشجویان بسیجی خواهر به روستائیان تصریح کرد: دانشجویان با برقراری ارتباط با خانواده ها کلاس هایی با نیازهای آنان برگزار می کنند که ثمرات فراوانی دارد.

شم آبادی ادامه داد: رابطه عاطفی برقرار شده به حدی است که در پایان اردو و هنگام خداحافظی روستائیان بسیار ناراحت هستند و حتی گریه می کنند.

وی با اشاره به اینکه باید انتظارات از اردوهای طرح هجرت واقع بینانه باشد از توقعات مردم که بسیجیان باید کارهای به زمین مانده دولت را انجام دهند انتقاد کرد.

وی سفر مدیر کل منابع طبیعی و معاونانش در آینده نزدیک به بخش روداب را جهت اجرای طرح های آبخیزداری و مدیریت آب از نتایج اردوهای سال گذشته عنوان کرد.

بخشدار روداب از مسئولان ذیربط خواست با آسیب شناسی روند برگزاری اردوها در مناطق مختلف فعالیت دانشجویان را بر اساس شرایط محیطی منطقه ارزیابی کنند تا همه اقدامات موثر واقع شود.