لزوم تغییر شیوه آبیاری در کرمان/ سطح آبهای کشاورزی کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون آهنگری در جمع کشاورزان در کرمان گفت: با توجه به کاهش منابع آب شیرین در کشور، شیوه مدیریت آبیاری باید تغییر کند و کشاورزان از شیوه های نوین آبیاری استفاده کنند.

آهنگری افزود: سیاست وزارت جهاد کشاورزی از "محصول‌محوری" به "موضوع‌محوری" گرایش یافته است و با توجه به هدفمندی یارانه‌ها و تبعات واقعی شدن قیمت‌ها، کشاورزی حفاظتی به‌عنوان مدیریت جامع مطرح شده است.

مدیر زراعت سازمان با اشاره به کاهش منابع آب شیرین افزود: کاهش منابع آب شیرین در کشور شش برابر میانگین جهانی است از این‌رو باید شیوه مدیریت در این زمینه تغییر کند و در بخش کشاورزی سیستم‌های آبیاری نوین اجرا و شیوه‌های کشت متناسب با آبیاری انجام شود.

وی گفت: در جهاد کشاورزی شمال استان کرمان عملکرد خوبی در زمینه ساماندهی تولید داشتیم و در تولید بذر گندم در استان خودکفا هستیم و در بذر ذرت که نیاز استان 450 تن است، برنامه‌ریزی شده که امسال هزار تن تولید داشته باشیم.

آهنگری ادامه داد: هم‌اکنون یک میلیون و 600 هزار تن محصولات زراعی در استان کرمان تولید می‌شود که با ارتقای الگوی کشت و افزایش بهره‌وری 25 درصد رشد در تولید داریم.