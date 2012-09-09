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۱۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۰۷

آهنگری خواستار شد؛

لزوم تغییر شیوه آبیاری در کرمان/ سطح آبهای کشاورزی کاهش یافت

لزوم تغییر شیوه آبیاری در کرمان/ سطح آبهای کشاورزی کاهش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت جهاد کشاورزی کرمان با اشاره به کمبود آب در کرمان خواستار تغییر روشهای آبیاری در استان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون آهنگری در جمع کشاورزان در کرمان گفت: با توجه به کاهش منابع آب شیرین در کشور، شیوه مدیریت آبیاری باید تغییر کند و کشاورزان از شیوه های نوین آبیاری استفاده کنند.

آهنگری افزود: سیاست وزارت جهاد کشاورزی از "محصول‌محوری" به "موضوع‌محوری" گرایش یافته است و با توجه به هدفمندی یارانه‌ها و تبعات واقعی شدن قیمت‌ها، کشاورزی حفاظتی به‌عنوان مدیریت جامع مطرح شده است.
 
مدیر زراعت سازمان با اشاره به کاهش منابع آب شیرین افزود: کاهش منابع آب شیرین در کشور شش برابر میانگین جهانی است از این‌رو باید شیوه مدیریت در این زمینه تغییر کند و در بخش کشاورزی سیستم‌های آبیاری نوین اجرا و شیوه‌های کشت متناسب با آبیاری انجام شود.
 
وی گفت: در جهاد کشاورزی شمال استان کرمان عملکرد خوبی در زمینه ساماندهی تولید داشتیم و در تولید بذر گندم در استان خودکفا هستیم و در بذر ذرت که نیاز استان 450 تن است، برنامه‌ریزی شده که امسال هزار تن تولید داشته باشیم.
 
آهنگری ادامه داد: هم‌اکنون یک میلیون و 600 هزار تن محصولات زراعی در استان کرمان تولید می‌شود که با ارتقای الگوی کشت و افزایش بهره‌وری 25 درصد رشد در تولید داریم.
کد مطلب 1692157

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