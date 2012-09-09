مسابقات کشوری پاکت بیلیارد بانوان به میزبانی ارومیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزمجو صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری سومین دوره مسابقات رنکینگ کشور پاکت بیلیارد بانوان گرامیداشت شهیده صفای فر به مدت 6 روز با حضور 7 تیم از استانهای آذربایجانغربی، اصفهان، بوشهر، تهران، لرستان، فارس و خوزستان در محل استادیوم 6 هزار نفری غدیر ارومیه خبر داد.

وی اظهار داشت: با توجه به میزبانی دو دوره مسابقات پاکت بیلیارد بانوان، امسال سطح کیفی این مسابقات از پیشرفت چشمگیری نسبت به گذشته برخوردار بود و بازیکنان به خصوص بازیکنان جوان آذربایجان غربی با کارکرد فوق العاده و فراتر از انتظار در این مسابقات ظاهر شدند.

رزمجو حضور 4 بازیکن رنکینگ دار ملی پوش در سومین دوره مسابقات پاکت بیلیارد، که انگیزه بازیکنان میزبان و سایر استانهای شرکت کننده در این مسابقات را برای کسب عناوین برترو بالا بردن رنکینک کشوری تحت تاثیر قرار داده بود، را یکی از عوامل بالا رفتن سطح کیفی و رقابت تنگاتنگ بین ورزشکاران این رشته دانست.

وی قضاوت این دوره از مسابقات توسط 8 داور بومی بهنام رستمی، آرش سوداگر، رعنا خوشمنش، شبنم جعفری، سحر احمدی، ارمغان خداپرست، دریا حیاتی و مهرنوش جوایزی را نشان از رشد و پیشرفت سطح کیفی و کمی داوری در بین آقایان و به خصوص بانوان استان دانست.

سرپرست هیئت بولینگ و بیلیارد آذربایجان غربی در خصوص نتایج بدست آمده این دوره از مسابقات گفت: در رشته ایت بال آیسان ملک آرا ازآذربایجان غربی با اقتدار توانست مقام قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کند و الهام شکوری از تهران نیز در جایگاه دوم ایستاد و مریم ایزدی از فارس و راشین دریس از خوزستان مشترکا سوم شدند.

وی ادامه داد: در نخستین دوره برگزاری رشته تن بال، مریم ایزدی از فارس در فینال در یک رقابت نزدیک با شقایق صانعی از اصفهان در جایگاه نخست ایستاد و الناز کروبی از تهران و لعیا ابراهیم زاده از آذربایجان غربی مشترکا در جایگاه سوم این دوره از مسابقات قرار گرفتند.

رزمجو عنوان کرد: از نکات قابل توجه دراین دوره از مسابقات همدردی الهام شکوری بازیکن رنکینگ دار تیم ملی و نایب قهرمان سومین دوره مسابقات پاکت بیلیارد بانوان دررشته ایت بال بود که جایزه نقدی 2 میلیون و پانصد هزار ریالی خود را به زلزله زدگان استان آذرببایجان شرقی اهدا کرد.

وی در پایان از برگزاری یک دوره مسابقات بین المللی پاکت بیلیارد بانوان برای اولین بار با میزبانی آذربایجان غربی، به مناسبت هفته تربیت بدنی با حضور تیم هایی ازکشورهای ترکیه، عراق، گرجستان، آذربایجان، اکراین، جمهوری نخجوان و تیم ملی بانوان و تیم منتخب آذربایجان غربی خبر داد.