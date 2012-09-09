آذربایجان همیپیمانی مطمئن برای ناتو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری میل آذ، الهام علی‌اف پس از دیدار با آندرس فوگ راسمون دبیر کل ناتو در این باره گفت: تداوم ارتباط فعال بین ناتو و آذربایجان برای ثبات منطقه و همکاری ها بسیار مهم است.

وی همچنین آذربایجان را همپیمانی مطمئن و قابل اتکا برای ناتو عنوان کرد.

رئیس جمهوری آذربایجان افزود: روابط بین آذربایجان و کشورهای عضو ناتو بسیار گسترده و دوستانه شده و با این اوضاع و احوال پیش بینی می شود که حتی این مناسبات از سطح کنونی هم فراتر رود.

وی افزود: ما بر روی مسائل مختلف کار می کنیم یکی از این مسائل مربوط به وضعیت افغانستان است آذربایجان از نخستین روزها در ماموریت صلح افغانستان شرکت داشته و به نیروهای بین المللی در تامین امنیت این کشور کمک کرده است. ما نیروهای خود را در افغانستان دو برابر کرده ایم و فضای کشور را در اختیار ناتو قرار داده ایم. امروز بیش از 30 درصد از کمک های غیر نظامی از طریق فضای آذربایجان به افغانستان ارسال می شود و آماده ادامه همکاری هستیم.

وی گفت: آذربایجان آماده مشارکت در فرایند توسعه پس از سال 2014 [خروج نیروهای ناتو از افغانستان] و آموزش نیروهای افغانی و برنامه کمکهای غیر نظامی است.

رئیس جمهوری آذربایجان در ادامه خاطر نشان کرد: ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا به دوستانمان کمک کنیم مشکلاتی که در افغانستان بوجود آمده را حل کنند.

الهام علی‌اف درباره محتوای مذاکرات خود با دبیر کل ناتو نیز گفت: در این دیدار ما در باره وضعیت ، و امنیت منطقه و مناقشه ناگورنو و قره باغ گفتگو کردیم.

وی گفت که کشورش به حل مناقشه قره باغ بر اساس اصول و قوانین بین المللی و تمامیت ارضی پایبند است و از حمایت های ناتو در این حوزه نیز قدر دانی می کند.