به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان با انتقاد از اینکه بعضی از نمایندگان ما را متهم به عدم شفاف سازی در مورد بودجههای عمرانی میکنند، اظهار داشت: نمایندگان یک بار از ما سوال نمیکنند اما عنوان میکنند، کارنامه قابل قبولی برای بودجههای فرهنگی ارائه ندادیم و موضع شفاف نیست.
وی تصریح کرد: این در حالی است که کارتنهای سند و مدرک نحوه هزینه کرد بودجه فرهنگی استان اصفهان در استانداری موجود است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه همه به عنوان کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران به سربازی برای این نظام افتخار میکنیم، گفت: ادعای عصمت نداریم و نقدها را قبول داریم و کارهای بسیاری باید انجام میشد که انجام ندادهایم.
وی با بیان اینکه آماده حضور در مجمع نمایندگان و پاسخگویی به نمایندگان استان هستیم، گفت: موقعی که وزیری را میخواهند استیضاح کنند، ابتدا از وی در کمیسیون مربوطه دعوت میشود و سپس اگر قانع نشدند وی را در صحن علنی مجلس استیضاح میکنند اما نمایندگان ما تنها محکوم میکنند و توضیح و حق دفاعی باقی نمیگذارند.
اسماعیلی با بیان اینکه به مدت دو سال بودجه فرهنگی در اختیار مدیریت استان اصفهان قرار داده شد، تصریح کرد: بیان انتقاد و ایجاد ابهام در نحوه هزینه کردن بودجههای فرهنگی در شورای اداری موجب حساسیتی راجع به بودجهها فرهنگی میشود و این کار درستی نیست.
وی یادآور شد: هنوز در سال 91 بودجهای برای مسائل فرهنگی اختصاص داده نشده است.
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