مهدی غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مصدومیت مصطفی صبری تصریح کرد: این بازیکن در تمرینات دچار مصدومیت شد و در حال حاضر برای انجام آزمایش MRI و تشخیص میزان آسیب دیدگی خود به تهران منتقل شده است.

وی درباره طولانی بودن مصدومیت صبری و احتمال جذب مدافع خارجی تاکید کرد: تا چند روز دیگر یک مدافع خارجی به تمرینات نفت آبادان اضافه می‌شود. ما قبل از مصدومیت صبری هم به یک دفاع وسط ششدانگ نیاز داشتیم.

غفاری افزود: ضمن اینکه "والری الکسانیان" مدافع دیگر ما هم اخیرا به تیم ملی دعوت شده است و به همین دلیل نیاز به یک مدافع جدید ضروری است. امیدوارم این مدافع سریع‌تر به ایران بیاید تا او را در تمرینات تست کنیم.

وی در پایان درباره بازی بعدی صنعت نفت با سپاهان خاطرنشان کرد: هواداران آبادانی حق دارند از نتایج تیم ناراضی باشند ولی ما به کمک و حمایت آنها نیاز داریم. هواداران باید کمک کنند در این دیدار سخت سه امتیاز خانگی را کسب کنیم تا شرایط تیم بهتر شود.