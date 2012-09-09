غدیر هویت شیعه است/ غدیر روز اتمام حجت با مسلمانان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی شامگاه شنبه در دیدار با شرکت کنندگان در دوره آموزشی غدیریه با بیان اینکه هویت شیعه از غدیر است اضافه کرد: هویت ما هویت ولایی است و روحانیون باید این هویت ولایی را برای مردم تشریح کنند.



وی با هشدار بر لزوم برخورد فکری با برخی که به دنبال تحریف ولایت و هویت ولایی هستند ادامه داد: برخی جریانات تلاش می کنند در قالب های هنری مانند کتاب و شعر و ... این هویت را ضعیف کنند اما باید ولایت اهل بیت به خوبی برای مردم توضیح داده شود.



این مرجع تقلید با تاکید بر رسالت مبلغان و روحانیت مبنی بر جلوگیری از انحراف مردم به واسطه شبهات تصریح کرد: اگر چه اثبات امامت و ولایت تنها وابسته به غدیر نیست ولی در غدیر امام علی(ع) از سوی پیامبر(ص) به جانشینی و امامت منصوب شدند و دارای اهمیت بسیار والایی است.

استاد برجسته حوزه علمیه با بیان اینکه ادله و نصوص بسیاری بر خلافت بلا فصل علی(ع) در روز غدیر دلالت دارد تاکید کرد: روز غدیر روز اتمام حجت و اخطار به تمامی مسلمانان تا روز قیامت برای ولایت امام علی(ع) است.



آیت‌ الله‌ صافی گلپایگانی با روشن و واضح دانستن مسئله غدیر و امامت حضرت علی(ع) ادامه داد: این موضوع کاملا روشن است و ادله زیادی برای آن وجود دارد و یکی از مواردی که می توان برای مردم در ایام غدیر توضیح داد خطبه غدیر است که فرازهای بلندی دارد و به خوبی و روشنی موید ولایت امام علی(ع) است.



این مرجع تقلید تاکید کرد: غدیر موضوعی است که خود راویان اهل سنت از آن روایات زیادی نقل کرده اند و این حدیث متواتر است.



استاد برجسته حوزه در بخش دیگری از سخنانش امام صادق(ع) را ادامه دهنده راه امام علی(ع) و احیاگر علوم اهل بیت دانست و افزود: امام صادق(ع) با تربیت بیش از چهارهزار شاگرد و طرح علوم مختلف موجب بالندگی علوم در شاخه های مختلف از جمله علوم اسلامی شد و ما هم وظیفه داریم در عصر حاضر درک مناسبی از شخصیت ایشان داشته باشیم.

وی با بیان اینکه امروز غدیر بعد از قرنها مطرح شده و دشمنان چنین تصوری نداشتند از برگزارکنندگان دوره آموزشی غدیریه قدردانی کرد.



دوره آموزشی غدیریه ویژه مبلغان غدیر از رو گذشته با حضور بیش از 650 طلبه در مجتمع یاوران مهدی جمکران در حال برگزاری است.