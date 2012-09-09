به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه بر اساس کتابی از سری کتابهای گنجینه متون دینی برگزار خواهد شد.
این مسابقه که به صورت پیامکی و در قالب 10 سوال چهار جوابی برگزار میشود، برگرفته از کتاب «نردبان خوشبختی» (آشنایی با کتاب معراج السعادة) از سری کتابهای گنجینه متون دینی تالیف حمید گروگان است.
علاقهمندان به شرکت در این مسابقه میتوانند برای دریافت فایل مربوطه به نشانی اینترنتی omid.farhangsara.ir مراجعه کرده و پاسخهای خود را در قالب پیامک حداکثر تا تاریخ 31 شهریور ماه به شماره 30001442 ارسال کنند.
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