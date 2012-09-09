پروفسور جودی ازونی استاد فلسفه دانشگاه تافتس و فیلسوف آمریکایی در خصوص نسبت تعریف مرگ و سبک زندگی ناشی از آن به خبرنگار مهر گفت: میان نگاه انسانی که به معاد و جهان پس از مرگ اعتقاد دارد و کسی که چنین اعتقادی ندارد مسلماً تفاوتهایی در تفسیر جهان وجود دارد.

وی در ادامه افزود: این تفاوت در تفسیر جهان و نوع نگاه فرد به زندگی باعث می شود تا سبک زندگی متفاوتی نیز از این رهگذر حاصل شود.

مؤلف "معرفت و مرجع در علوم تجربی" تصریح کرد: اعتقاد به جهان پس از مرگ باعث می شود که نگرش و جهان بینی هر فرد در مقایسه با کسی که چنین اعتقادی ندارد تفاوت قابل توجهی داشته باشد.

این فیلسوف آمریکایی در ادامه تأکید کرد: در واقع خود این نگاه زائیده نوعی دین داری فرد است که از رهگذر آن این نگاه حاصل شده است.

استاد دانشگاه تافتس در ادامه یادآور شد: نگاه مادی نوعی از سبک زندگی مبتنی بر اخلاقیات مادی و مصرف گرایی و تجمل گرایی را می تواند به دنبال داشته باشد.

مؤلف "گفتگو درباره هیچ" تأکید کرد: فردی که مؤمن است و به جهان پس از مرگ اعتقاد دارد هر نوع شیوه و سبک زندگی را نمی پذیرد.

ازونی در پایان تصریح کرد: برای او مصرف گرایی و تجمل گرایی قاعدتاً بی اهمیت است و او بر اساس تفسیر خود این جهان را عرصه ای برای آخرت خود می داند.