استان البرز از لحاظ تعداد محوطه های تاریخی و قدمت آثار بسیار غنی است

ابوالفضل عبیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: استان البرز از لحاظ تعداد محوطه های تاریخی و قدمت آثار بسیار غنی و ارزشمند است که اخیراً نیز برخی از محوطه ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بر اساس حفاری های جدید کارهای مقدماتی مطالعات یکی از این محوطه ها در حال انجام است که محوطه بسیار ارزشمند است که نقش ویژه ای در محدوده مطالعاتی دشت قزوین ایفا می کند.

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز افزود: این پروژه هم اکنون در مرحله پژوهش های اولیه و گمانه زنی است.

فرهنگ سازی در حفظ آثار تاریخی توسط خود مردم بسیار مهم است

عبیدی با تاکید براینکه فرهنگ سازی در حفظ آثار تاریخی و فرهنگی توسط خود مردم بسیار مهم است، تصریح کرد: این مردم هستند که می توانند به خوبی از آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی به خوبی حفاظت کنند.

وی ادامه داد: رسیدن به درک اینکه آثار تاریخی امانتی از گذشتگان است که باید به آیندگان تحویل داده شود بسیار مهم است.

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز افزود: هر یک از آثار تاریخی به عنوان یک برگی از شناسنامه فرهنگ و تاریخ یک کشور مد نظر است.