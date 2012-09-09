غار زیر زمینی پدرخوانده در سواحل ایتالیا/ برلوسکونی همچنان خبر ساز است

به گزارش خبرگزاری مهر، "سیلیویو برلوسکنی" نخست وزیر سابق ایتالیا که به موجب افشای فساد اخلاقی و ارتباطش با مدل های معروف ایتالیایی و دیگر کشورهای جهان بیش از یک سال است سهمی قابل توجه از گزارش های رسانه های جهان را به خود اختصاص داده بار دیگر نگاه ها را متوجه خود کرد.

اما گزارش امروز درباره جزئیاتی جدید از فساد اخلاقی برلوسکنی نیست بلکه درباره غاری است که همانند غارهای موجود در فیلم های هالیودی و بویژه فیلم های "جیمز باند" در زیر ویلای اشرافی وی در "کاستا سمرالدا" ساخته شده است.

ساندی تلگراف درباره این غار می نویسد : غار موجود در زیر ویلای "سرتوسا" نخست وزیر سابق ایتالیا از سالها قبل وجود داشت اما نخستین عکس های این غار روز جمعه منتشر شدند.

این عکس ها توسط "آنتلو زاپادو" یک عکس ایتالیایی که در سال 2009 و با استفاده از یک لنز قوی عکس هایی از حضور چند دختر در ویلای برلوسکونی گرفت و به این ترتیب معروف شد، تهیه شده است.

این غار که فیلم های جیمز باند را در ذهن تداعی می کند شامل یک استخر شنا است که در کف آن تصویر "پوسیدون" خدای دریاها، نقه بسته است.

این غار به تونلی وصل است که این تونل به دریا راه دارد . به احتمال زیاد این غار در سال 2004 ساخته شده اما تا کنون تصویری از آن منتشر نشده بود.

برلوسکونی مدعی است این غار را به توصیه سرویس های مخفی ایتالیا و پس از آنکه 38 با تهدید به قتل شد، ساخته است.

به گزارش مهر، کنار هم قراردادن اخبار و گزارش های موجود درباره زندگی شخصی برلوسکنی نشان می دهد که وی برای خود یک امپراطوری در ایتالیا به راه انداخته است.

داستان هایی که مدل های ایتالایی و بازیگران زن این کشور از خاطرات خود در زمان حضور در ویلای برلوسکونی تعریف کرده اند از مواردی است که همچنان رسانه های مختلف در هنگام انتشار اخبار و گزارش هایی جدید از نخست وزیر سابق ایتالیا از آنها استفاده می کنند تا مطالب خود را خواندی تر کنند.