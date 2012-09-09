سایه مرگ همچنان نظامیان آمریکا در افغانستان را دنبال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله "استارز اند استرایپس" در گزارشی به قلم "رابرت برنز" نوشت: یک هفته دیگر از جنگ افغانستان گذشت و چندین نظامی آمریکایی جان خود را از دست دادند و باز هم به عقاید مردم و خستگی آنها از جنگ توجه نشد.

این مجله آمریکایی در ادامه می نویسد: تقریبا هر روز پنتاگون خبر مرگ یک نظامی دیگر را تایید می کند و اطلاعات ناچیزی را از هویت، سن و واحد نظامی قربانی می دهد اما هیچ واژه ای نمی تواند به خوبی معنای از دست دادن را توصیف کند.

درحالیکه دو نامزد دموکرات و جمهوریخواه در تلاش برای تسخیر کاخ سفید هستند، هر روز خبر کشته شدن یک نظامی دیگر آمریکایی شنیده می شود.

روزها، هفته ها و ماهها درحالی در افغانستان سپری می شود که دولتمردان توجهی به عقاید مردم، رهبران سیاسی و نظرسنجی ها ندارند.

به نوشته استارز اند استرایپس، جنگ تنها برای کسانی که در میدان نبرد حضور دارند، نیست بلکه غم و اندوه با خانواده نظامیانی که خبر مرگ فرزاندان، برادر، خواهر، پدر یا مادر خود را در افغانستان می شنوند، عجین شده است.

این مجله آمریکایی در ادامه به رویکرد دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در قبال افغانستان اشاره می کند و می نویسد: میت رامنی نامزد جمهوریخواه حتی در سخنرانی هفته گذشته خود به افغانستان اشاره نکرد و همین موضوع تا حدی باعث شده تا از توجهات به جنگ در این کشور کاسته شود.

"باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا نیز قول داده تا نیروهای رزمی آمریکا تا پایان 2014 از افغانستان خارج شوند اما در عین حال خواستار باقی ماندن چندین هزار نظامی تا پس از این تاریخ به بهانه آموزش نیروهای افغانی و مبارزه با تروریسم شده است.

تاکید آمریکایی ها بر تداوم اشغالگری در افغانستان درحالیست که بر اساس نظرسنجی آسوشیتدپرس و موسسه افکار سنجی GfK حدود 67 درصد آمریکایی ها مخالف ادامه اشغالگری در افغانستان هستند.

به نوشته آسوشیتد پرس، میزان موافقت با جنگ افغانستان نیز به کمترین حد خود (27 درصد) در 10 سال اخیر رسیده است. این میزان در سال گذشته میلادی 37 درصد و در سال 2010 حدود 46 درصد بوده است.

به این ترتیب مخالفت آمریکایی ها با جنگ افغانستان از مرز مخالفت آنان با جنگ ویتنام گذشت. در سال 1971 حدود 65 درصد شهروندان این کشور مخالف جنگ افروزی آمریکا در ویتنام بودند که این مسئله به برپایی تظاهرات گسترده علیه واشنگتن انجامید.