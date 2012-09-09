سایت صنایع دستی در همدان راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی مطلق شامگاه شنبه در آئین اختتامیه نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در همدان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: کاهش وابستگی نفتی با توجه ویژه به صنایع ‌دستی ممکن می شود.

وی با تأکید بر اینکه باید صادرات غیر نفتی را افزایش داد، عنوان کرد: کاهش صادرات صنایع‌ دستی مقوله حادی نیست که نتوان به آن رونق داد.

وی افزود: صنایع دستی از ارزش افزوده بالاتری برخوردار است چرا که با حداقل سرمایه گذاری می توان بیشترین اشتغالزایی و درآمدزایی را از آن داشت.

قهرمانی ‌مطلق یادآور شد: در شهرستان همدان چهار هزار کارگاه صنایع‌دستی با اشتغال شش هزار هنرمند وجود دارد.

وی اضافه کرد: در سال گذشته 12 میلیارد تومان تسهیلات در ارتباط با مشاغل خانگی پرداخت شد و هنرمندان نیز از خدمات بیمه بهره مند شدند.

وی در رابطه با مباحث گردشگری نیز گفت: در روزهای اخیر نزدیک به دو میلیون مسافر به همدان سفر کردند که مدت ماندگاری آنها از یک و نیم روز به سه روز افزایش یافته است.

فرماندار همدان افزود: برای نخستین بار فروش بلیط از آرامگاه بوعلی سینا به 13 هزار مورد رسیده است که این رکورد در صنعت گردشگری همدان از بازدید این مکان بی سابقه بوده است.